Gương sáng cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo Vũ Thị Ngoan và các em học sinh Trường Mầm non Nga An. Cô giáo Vũ Thị Ngoan, sinh năm 1984, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi, đồng thời là tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo, tổ trưởng nữ công, ban chấp hành công đoàn trường. Dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền lành, nụ cười thân thiện, dễ gần là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp cô giáo Vũ Thị Ngoan. Trò chuyện cùng chúng tôi, cô giáo Vũ Thị Ngoan cho biết, cô sinh ra và lớn lên tại xã Nga Thành, sau này lập gia đình và hiện đang sinh sống tại xã Nga An. Tốt nghiệp khoa Giáo dục MN, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hà Nội) năm 2006 rồi lên Hà Giang công tác, năm 2014 cô Ngoan trở về quê hương công tác và gắn bó với Trường MN Nga An cho đến nay. Đã có hơn 17 năm gắn bó với nghề, cô giáo Vũ Thị Ngoan luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm cũng như những yêu cầu cần có của một giáo viên MN. Ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng cần có ở một cô giáo MN đó là tình yêu thương, lòng nhân ái, chịu khó, kiên trì, bền bỉ. Bởi trẻ 5-6 tuổi đã hình thành suy nghĩ, nhận thức, cảm xúc và cần trang bị cho các con nền tảng kiến thức, kỹ năng để bước vào những bậc học tiếp theo. Vì thế, trong quá trình giảng dạy, cô Ngoan luôn lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, giúp trẻ vừa được vui chơi, vừa được giáo dục những điều hay, lẽ phải, góp phần phát triển tư duy, tích cực học hỏi, khám phá và khả năng sáng tạo trong trẻ. Đồng thời, các em được tham gia nhiều cuộc thi, hội thi do ngành giáo dục tổ chức như “Bé khỏe bé ngoan”, “Bé với làn điệu dân ca”... Những năm qua, các lớp học do cô Ngoan làm chủ nhiệm luôn duy trì được sĩ số trẻ từ đầu năm đến cuối năm học đạt 100%; số cháu khá, giỏi đạt 98%, 100% học sinh hoàn thành chương trình 5 tuổi và bước vào lớp 1. Từ thực tế giảng dạy, cô Ngoan nhiều năm có nhiều sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B, C cấp tỉnh và A, B cấp huyện, tiêu biểu như sáng kiến “Biện pháp giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi”, hiện nay sáng kiến đã được áp dụng ở các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trong nhà trường. Năm học 2021-2022, cô giáo Vũ Thị Ngoan được bầu là tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo. Vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi, là tổ trưởng chuyên môn, căn cứ kế hoạch của nhà trường, cô đã xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình giáo dục MN; đồng thời tổ chức thực hiện dạy mẫu để giáo viên các lớp đến dự giờ, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy. Nhiều năm là giáo viên giỏi, cô Ngoan được tham gia các hoạt động chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo và là giáo viên cốt cán của ngành giáo dục huyện Nga Sơn, tổ chức dạy các hoạt động, các chuyên đề cho giáo viên MN trên địa bàn huyện. Cơ sở vật chất Trường Mầm non Nga An ngày một khang trang, sạch đẹp. Không chỉ yêu nghề, mến trẻ, có năng lực chuyên môn tốt, cô giáo Vũ Thị Ngoan còn tích cực tham gia các cuộc thi, phong trào, hoạt động của trường, địa phương, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Nét đẹp nữ CNVCLĐ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hoặc trong lao động sản xuất” do Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn tổ chức. Nhiều năm qua, cô giáo Vũ Thị Ngoan được tặng nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt giáo viên giỏi cấp huyện; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã áp dụng trong giảng dạy. Đánh giá về công tác giáo dục của nhà trường và nhận xét về cô giáo Vũ Thị Ngoan, cô giáo Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng Trường MM Nga An cho biết: Cô Vũ Thị Ngoan là giáo viên, đảng viên có lối sống giản dị, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, mến trẻ. Những đóng góp, thành tích đạt được của cô giáo Vũ Thị Ngoan là tấm gương sáng cho giáo viên khác học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, các phong trào thi đua của nhà trường. Trường MN Nga An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1965, trải qua hơn 58 năm xây dựng và phát triển, nhà trường nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn, cùng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục. Năm học 2022-2023, nhà trường có 12 nhóm, lớp với tổng số trẻ là 350 cháu. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 28 đồng chí, đội ngũ trình độ chuẩn đạt 100%; tổng số đảng viên 22 đồng chí. Càng vui mừng, phấn khởi khi trong năm học này, nhà trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III. Đây là sự ghi nhận, khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đổi mới, nâng lên. Đồng thời là niềm tự hào, là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, cống hiến, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương ngày một phát triển. Bài và ảnh: Thảo Nguyên



