Gương sáng bí thư chi bộ phố Đồng Lễ

Năm 2020, phố Đồng Lễ, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) được công nhận phố kiểu mẫu. Đạt được kết quả này, ngoài sự chung tay góp sức của người dân trong phố còn có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Văn Thông, bí thư chi bộ.

Với sự đóng góp của ông Nguyễn Văn Thông (người bên trái), nhiều tuyến đường ở phố Đồng Lễ được xây dựng khang trang.

Trước đây, Đồng Lễ là phố có diện tích đất nông nghiệp lớn, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào cây lúa, cây rau. Khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án, ông Thông cùng với chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi nghề nghiệp. Trên 200 lao động trong phố đã chuyển sang buôn bán, kinh doanh và đi làm công nhân tại các công ty. Đến nay, toàn phố đã có 173 hộ buôn bán, kinh doanh, làm nghề vận tải... Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, trong 5 năm đã có 35 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phố lên 66 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Cũng từ đó, kinh tế của phố chuyển dịch mạnh mẽ, lao động nông nghiệp chỉ còn 0,2%, dịch vụ - thương mại tăng lên 68%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 45 triệu đồng năm 2016 lên 90 triệu đồng năm 2020 (cao hơn mức bình quân chung của toàn phường), trong phố không còn hộ nghèo.

Để khắc phục tình trạng đường giao thông xuống cấp, nhiều ngõ phố hệ thống thoát nước không có nắp đậy, ông Thông đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ đảng, đoàn thể cũng như mỗi đảng viên trong vận động Nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp, cải tạo. Để Nhân dân tự nguyện noi theo, ông Thông đã làm tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người bí thư chi bộ. “Miệng nói, tay làm”, ông luôn đi đầu trong đóng góp kinh phí xã hội hóa vì lợi ích chung của phố, đồng thời vận động người dân hiến đất, phá bỏ tường rào mở rộng đường giao thông. Phong trào đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân. 5 năm qua, Nhân dân phố Đồng Lễ đã hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động mở rộng, nâng cấp 16 tuyến đường, ngõ phố với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng; đóng góp kinh phí làm đường điện chiếu sáng công cộng trong khu dân cư; mua sắm tivi, bàn ghế và nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa phố; làm 3 tuyến đường hoa, 6 tuyến đường cờ trị giá gần 100 triệu đồng; vận động các hộ gia đình lắp 196 camera an ninh trị giá trên 400 triệu đồng.

Với sự quan tâm sát sao của ông Thông, các hoạt động văn hóa - xã hội của phố cũng có nhiều tiến bộ. Các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Hiện nay, phố có 1 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, 2 câu lạc bộ thể thao, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh, 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Trong phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao, phố Đồng Lễ luôn là điểm sáng của phường Đông Hải. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, 5 năm qua phố Đồng Lễ cũng liên tục được công nhận là “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.

Từ những kết quả đạt được, năm 2020, phố Đồng Lễ được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận là “Phố kiểu mẫu”. Chia sẻ niềm vui này, ông Nguyễn Văn Thông cho biết: “Các tiêu chí kiểu mẫu được hoàn thành đã tạo sự đổi thay rõ nét cho phố, vì vậy bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi. Để giữ vững danh hiệu này, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phố tiếp tục đoàn kết, chung tay làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung”. Vừa qua, phố Đồng Lễ là 1 trong 4 tập thể tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Tố Phương