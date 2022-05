Công dân cảm ơn Công an thị trấn Quán Lào

Công an thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Triệu Văn Thìn ở xóm Tân Yên, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về việc Công an thị trấn Quán Lào kịp thời phát hiện và xử lý tình huống giúp giữ được tính mạng em T.T.H, sinh năm 2005 là em họ anh Thìn.

Thư cảm ơn của anh Triệu Văn Thìn.

Trong thư cảm ơn, anh Triệu Văn Thìn cảm động cho biết, tối 11-5-2022 gia đình anh nhận được tin báo từ Công an thị trấn Quán Lào về việc em T.T.H đi chơi đến địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thì phát sinh mâu thuẫn tình cảm với bạn dẫn tới việc em Hà dùng dao lam cắt vào cổ tay tự sát.

Lúc này Công an thị trấn Quán Lào đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn đã phát hiện em T.T.H đang nằm trong ngôi nhà bỏ hoang tại Khu phố 3, thị trấn Quán Lào. Công an thị trấn Quán Lào đã đưa em đến Trạm Y tế để sơ cứu vết thương, động viên, hỏi thăm, trấn an tinh thần và chăm sóc em cho đến khi gia đình có mặt.

Thay mặt gia đình, anh Thìn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an huyện Yên Định và CBCS Công an thị trấn Quán Lào đã kịp thời giúp đỡ, động viên và giữ được tính mạng cho em T.T.H.

Minh Phương