Cô hiệu trưởng tận tâm với nghề

Đó là cô giáo Lê Thị Bình, sinh năm 1978, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Thanh (Thường Xuân) – một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người” được bạn bè, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh tin yêu, quý mến.

Cô Lê Thị Bình dạy bảng chữ cái cho các cháu mẫu giáo.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp khoa Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, cô Bình được ngành giáo dục và đào tạo phân công về Trường Mầm non xã Thọ Thanh. Nhớ lại những ngày đầu với bao khó khăn, vất vả, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, cả ngôi trường chỉ có vẻn vẹn 4 phòng học cấp 4, không có bếp ăn, ban giám hiệu nhà trường không có phòng làm việc. Đặc biệt, nhà trường có 2 khu lẻ Thanh Long và Thanh Cao giao thông cách trở, nên việc vận động phụ huynh đưa các cháu đến trường gặp nhiều khó khăn. Nhưng, với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Bình cùng tập thể ban giám hiệu nhà trường không quản vất vả, đến tận các hộ gia đình để động viên, thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường. Năm 2004, cô Bình được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Thanh. Cùng thời điểm đó cô và ban giám hiệu nhà trường bắt tay vào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Với nhiều nỗ lực, cố gắng của cô Bình cùng tập thể ban giám hiệu nhà trường, đến năm 2012, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt cơ quan văn hóa cấp huyện (đây là ngôi trường thứ 2 của huyện Thường Xuân được công nhận đạt chuẩn mức độ 1). Tháng 2-2014, cô Bình được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thường Xuân, đến tháng 9-2019 cô lại được điều về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Thanh.

Dù ở cương vị công tác nào, cô Bình cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính vì thế cô luôn trăn trở, nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức vừa “hồng” vừa “chuyên” và trở thành giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Từ năm 2012 đến 2019, cô đã viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh và được áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, như: “Sáng kiến kinh nghiệm cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học”; “Một số biện pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng tại đơn vị Trường Mầm non Thọ Thanh”; “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục mầm non mới”; “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao các biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đặc biệt là hội chứng tự kỷ tại Trường Mầm non thị trấn Thường Xuân”...

Với cương vị là hiệu trưởng, bí thư chi bộ, cô Bình đã cùng tập thể nhà trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, như: “Dạy tốt, học tốt”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”...; đồng thời gương mẫu, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy. Cô Bình luôn phát huy dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học. Bên cạnh đó, cô cùng ban giám hiệu nhà trường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học. Đến nay, Trường Mầm non Thọ Thanh được xây dựng khá khang trang, khuôn viên nhà trường xanh – sạch - đẹp. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, hằng năm tỷ lệ huy động các cháu trong mầm non ra lớp đạt 100%.

Với những thành tích đã đạt được, cô Lê Thị Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Khánh Linh