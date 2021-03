“Cho đi là nhận lại”

Cô Hoàng Thị Bích - Chi hội trưởng Chi hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) phố Tân Cộng, phường Đông Tân (TP Thanh Hóa), cùng các con niềm nở đón chúng tôi với cử chỉ thân thiện, gần gũi gợi cho tôi cảm giác về một người phụ nữ có trái tim ấm áp như lời giới thiệu của cô Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa. Nâng chén trà gừng nóng hổi mời khách, cô Bích khiêm tốn không nói nhiều về mình, nhưng qua câu chuyện, tôi cũng hiểu về cô - nữ cựu TNXP luôn hướng đề đồng đội, về người nghèo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Cựu TNXP Hoàng Thị Bích (bên trái) cùng với Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa trao đổi về những thành tích được khen thưởng.

Cô Bích tham gia TNXP năm 1978, biên chế vào Đội 4212 làm đường tại huyện Quan Hóa. Sau 3 năm phục vụ trong đơn vị, trở về địa phương, cô Bích được chuyển ngành sang học ngân hàng, nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, đông anh em nên cô quyết định ở nhà phụ giúp bố mẹ và các anh chị em trong gia đình. Lập gia đình với người bạn đời có hoàn cảnh cũng khó khăn như mình, vợ chồng cô Bích đã nỗ lực bươn trải nhiều nghề từ làm ruộng, chăn nuôi, buôn bán nhỏ... để xây dựng cuộc sống. Vốn tính nhanh nhẹn, hoạt bát lại có tinh thần tương ái nên dù cuộc sống khó khăn nhưng cô Bích vẫn luôn là người có tấm lòng vì anh em, bạn bè. Bởi thế cô cũng được nhiều người yêu thương giúp đỡ lại. Cô Bích tâm sự, những năm mới lập gia đình, vợ chồng không có nhà phải ở nhờ, rồi tích góp mua được miếng đất cắm mấy cây sào làm lán ở tạm che nắng che mưa. Hai vợ chồng và 3 người con cứ thế sinh hoạt chật chội rồi dành dụm xây được căn nhà. Cô Bích thường nghĩ, thời TNXP rất khó khăn, ăn ngủ với màn sương lán nứa nơi rừng thiêng nước độc mà vẫn chịu được thì về quê xây dựng cuộc sống giữa thời bình sao lại không làm được?.

Đi lên bằng hai bàn tay trắng, dần dà vợ chồng cô Bích cũng xây được nhà kiên cố, mua thêm được mảnh đất để bây giờ các con cô làm nghề dịch vụ. Ở tuổi 60, các con đã học xong, có việc làm nhưng cô Bích vẫn say sưa với công việc. Mỗi sáng vẫn bán hàng ăn sáng, chăn nuôi gà, làm 5 sào ruộng và làm một số dịch vụ khác để có thêm thu nhập. Cô Bích giải bày: “Tôi còn khỏe, còn làm được thì cứ làm miễn là có thêm thu nhập để có nguồn làm từ thiện”. Hàng năm gia đình cô Bích thường chi vài chục triệu đồng, có năm cả trăm triệu đồng cho các hoạt động từ thiện. Cô còn là thành viên Tổ tình thương của phố Tân Cộng (hoạt động hơn 10 năm). Năm 2020, gia đình ủng hộ 100 triệu đồng cùng với Tổ tình thương tổ chức thăm, tặng quà cho người dân huyện Quan Hóa bị ảnh hưởng do lũ lụt. Nhiều lần cô Bích cùng chị em trong gia đình chủ động thuê xe làm từ thiện tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đặc biệt, với đồng đội, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ những hội viên khó khăn, chủ động, nhiệt tình lo làm các thủ tục để bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Nhiều hoạt động của chi hội, cô Bích hỗ trợ kinh phí, đưa đón hội viên tham gia các hoạt động do chi hội và tổ chức hội cấp trên tổ chức. Ngay tại địa phương, cô hỗ trợ thường xuyên hai hộ gia đình nghèo bằng tiền mặt và gạo ăn hàng tháng, hỗ trợ phố xây nhà văn hóa...

Cô Bích chia sẻ thêm: “Tôi thực sự may mắn được thừa hưởng nhân đức của mẹ đẻ, bà đã giáo dục chị em chúng tôi biết chia sẻ và sống có tâm với mọi người. Giờ đây, tôi làm những việc thiện “cho đi là nhận lại” để con cháu được hưởng phúc và cùng sống tốt. Dẫu những việc tôi làm chưa nhiều, nhưng nó thực sự xuất phát từ trái tim. Các con tôi làm kinh tế khá cũng luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong các chuyến từ thiện”.

Bài và ảnh: Lê Hà