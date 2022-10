Chị Trương Thị An - người cán bộ tâm huyết với công tác hội

Hơn 21 năm tham gia công tác hội, chị Trương Thị An - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hoằng Đại không chỉ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu dẫn dắt các phong trào, mà còn là chỗ dựa cho nhiều hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Đại (ngoài cùng bên phải) đến thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị An gắn bó với công tác hội phụ nữ như một cơ duyên. Vốn là giáo viên mầm non, năm 1999 chị được tuyển dụng vào làm việc tại UBND xã Hoằng Đại. Đến năm 2001, chị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Tiếp đó, vào năm 2009, chị An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã. Với tâm niệm, phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự trở thành “ngôi nhà chung”, là nơi mỗi cán bộ, hội viên và chị em gửi gắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, chị An đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở. Cùng với việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành chương trình hành động, kế hoạch, chị đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ sự chỉ đạo sát sao của chị An, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã và chị An đã giúp đỡ 162 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua đó, nâng tổng số gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” trong toàn xã lên 1.198 hộ, bằng 95%. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết chuyên đề về “xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu” của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Đại, Hội LHPN xã đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí hơn 3 tỷ đồng để chỉnh trang đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước trong khu dân cư, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi, thể thao và mua sắm các thiết chế nhà văn hóa. Mặt khác, chị An và hội viên phụ nữ xã còn đảm nhận phần việc là trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường. Đến nay, Hội LHPN xã đã trồng được hơn 3km đường hoa, trang trí 135 chậu hoa trên các trục đường liên thôn, từ đó, tạo nên cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Những việc làm thiết thực của chị An và hội viên đã góp phần đưa xã Hoằng Đại đạt chuẩn NTM năm 2018 và năm 2020 được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 thôn Kiều Tiến, Đồng Tiến đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Xác định “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, chị An đã dành nhiều tâm huyết trong việc giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chị thường xuyên động viên chị em tham gia vào tổ hùn vốn, các lớp tập huấn dạy nghề, để có điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Theo đó, Hội LHPN xã đã thành lập 12 tổ hùn vốn với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng và thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn ngân hàng với số tiền 4,9 tỷ đồng cho 101 hội viên vay. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm giáo dục cộng đồng, các tổ chức đoàn thể mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 167 lượt cán bộ, hội viên. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã đã giúp 37 hộ gia đình trên địa bàn thoát nghèo, trong đó có 18 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ; thăm hỏi, tặng quà 63 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo và tân binh nhập ngũ. Hội LHPN xã và chị An đã vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 5,350 triệu đồng; đề nghị Hội LHPN thành phố hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 265 triệu đồng. Chính sự nhiệt thành, tâm huyết của mình đã giúp chị An tạo được niềm tin và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều chị em hội viên.

Nhờ sự dẫn dắt của chị An mà trong nhiều năm qua Hội LHPN xã Hoằng Đại là tập thể đứng đầu trong các phong trào thi đua của địa phương. Trong thành tích của Hội LHPN xã Hoằng Đại hôm nay, có sự đóng góp của chị An. Chị An thật xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Trần Thanh