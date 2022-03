Cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh hiến máu cứu người

Nhờ có hành động hiến máu cứu người kịp thời của cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá đã giúp một người dân qua cơn nguy kịch.

Sáng 24-3, ngay sau khi nắm được thông tin ông Lữ Văn Đạm ở bản La, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn là bố của đồng chí Hà - chiến sỹ nghĩa vụ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh vừa mới xuất ngũ bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần truyền máu gấp, Trại tạm giam Công an tỉnh đã nhanh chóng kêu gọi, vận động thành viên trong CLB Ngân hàng máu sống Trại Tạm giam Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Ngay sau đó đã có 5 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung ứng 5 đơn vị máu (1.350 ml) để phục vụ cho việc điều trị bệnh của bệnhnhân.

Hà Phương - Vũ Chung