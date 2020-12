Anh công nhân say mê sáng kiến

Hằng ngày, anh Lê Đình Văn, tổ trưởng thợ máy Công ty (CT) TNHH Sakurai Việt Nam, Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) đều có mặt tại xưởng từ rất sớm. Theo chia sẻ của anh Văn, vì yêu nghề nên anh luôn tranh thủ đi làm sớm và về muộn hơn mọi người để có thời gian nghiên cứu cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho công nhân, lao động (CNLĐ).

Anh Lê Đình Văn (người đứng giữa) cùng đồng nghiệp đang sửa chữa máy may công nghiệp.

Gắn bó với CT TNHH Sakurai Việt Nam từ năm 2009, với anh Văn, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi nên vào CT làm việc một thời gian ngắn, anh Văn đã nhanh chóng trở thành một trong những công nhân có tay nghề giỏi. Năm 2012, được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ thợ máy, anh đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm của một người tổ trưởng, không ngừng trau dồi học tập để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Anh tự đề ra kế hoạch phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực được phân công, luôn luôn kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tập thể anh em trong tổ thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc, đảm bảo máy móc luôn được hoạt động ổn định, góp phần đẩy mạnh tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả năng suất lao động.

Là một người thợ gắn bó và yêu nghề, anh Văn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, say mê nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến cải tiến trong công tác làm tăng năng suất lao động, đem lại lợi ích thiết thực cho CT. Hơn 10 năm công tác tại CT, anh Văn đã có trên 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những sáng kiến quan trọng và có giá trị làm lợi 8,6 tỷ đồng/năm của anh Văn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo là sáng kiến “Thiết kế ke hàn mỏ vịt che chum viền chạy qua đem lại hiệu quả cao trong may viền”. Máy may viền tại CT TNHH Sakurai Việt Nam trong các năm qua hầu hết được thực hiện theo phương pháp cũ như: CNLĐ và một bộ phận thợ máy còn làm việc theo kiểu rập khuôn, quy trình vận hành của máy may còn thụ động bám theo kế hoạch sản xuất có sẵn... Vì vậy kế hoạch sản xuất của chuyền, xưởng nhiều khi chưa đạt sản lượng và chất lượng, từ đó hàng xuất công chậm và ảnh hưởng uy tín của CT tới khách hàng và các đối tác. Từ những thực trạng nêu trên, để tăng năng suất sản phẩm, giá thành, giảm nhân công lao động mà thu nhập của người lao động vẫn được tăng, bản thân anh tìm tòi, suy nghĩ và sáng kiến làm một miếng nhựa nhỏ vừa đủ để dán vào mặt nguyệt tạo ra độ vát cho chân vịt đè vừa đủ để cho dây viền chạy và thoát ra đều, đường chỉ đẹp và dây viền chạy ra đều không xảy ra lỗi to nhỏ le vèn và sập mí viền. Sau khi dán cử vào mặt nguyệt và chân vịt, tạo ra mỏ chuột chia viền chạy qua thì công nhân may rất tốt và không cần một công nhân đứng tháo hàng, gỡ viền do bị soán nữa. Kết quả chun viền cứ thế chạy qua những đoạn viền soán, nhăn, quăn cái mỏ vịt tự làm thẳng và chạy đều vào máy, cho máy vào chạy đều không bị nhăn nhúm do bị nghẹt viền soán. Sau khi sáng kiến được áp dụng đã giảm bớt được 1 công nhân/2 máy, số lượng sản phẩm tăng từ 2.500 sản phẩm/1 chuyền/8h lên 3.000 sản phẩm/1 chuyền/8h (tăng 500 sản phẩm).

Là ủy viên ban chấp hành công đoàn CT, anh Văn tham gia tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ; cùng với ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc CT xây dựng thang bảng lương và định mức lao động có lợi cho CNLĐ; tham gia thăm hỏi, động viên CNLĐ có bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch công đoàn CT TNHH Sakurai cho biết: Anh Lê Đình Văn đã là một công nhân có năng lực chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao trong công việc. Những sáng kiến của anh giúp CT tiết kiệm được thời gian và nhiều chi phí sản xuất. Lòng yêu nghề và làm việc chuyên cần, sáng tạo của anh Văn luôn là tấm gương để các đoàn viên công đoàn trong CT học tập, noi theo. Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng trong công việc, hằng năm, anh Văn đều được xếp loại là đoàn viên công đoàn xuất sắc, được các cấp công đoàn khen thưởng.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh