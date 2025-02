Nghiên cứu xử lý thông tin ngành xi măng vẫn chưa thể giải quyết được bài toán cung - cầu

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1436/VPCP-CN ngày 21/2/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý thông tin báo nêu ngành xi măng vẫn chưa thể giải quyết được bài toán cung - cầu.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xử lý thông tin ngành xi măng vẫn chưa thể giải quyết được bài toán cung - cầu.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có văn bản số 120/2025/TTĐT ngày 16/2/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; trong đó có nội dung “Ngành xi măng vẫn chưa thể giải quyết được bài toán cung - cầu”.

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp ngày 16/2 đưa tin, trong nhiều năm qua, nguồn xi măng ở thị trường trong nước luôn vượt cầu, cùng với đó là sự sụt giảm ở mảng xuất khẩu, khiến nhiều doanh nghiệp ngành xi măng vẫn chưa thể thoát ra khỏi “vòng xoáy” thua lỗ. Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2024, nguồn cung xi măng toàn quốc đạt khoảng 122 triệu tấn, trong khi, nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ đạt khoảng 60 triệu tấn, xuất khẩu giảm so với năm trước, dẫn đến dư thừa nguồn cung. Xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam được dự báo tăng trưởng chậm có thể duy trì ở mức tương đương so với năm 2024. Thị trường xuất khẩu đang dần dịch chuyển sang các thị trường mới như Mỹ, khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành năm 2025 khoảng 95 - 100 triệu tấn, tăng 2- 3% so với năm 2024. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 60-65 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 30 - 35 triệu tấn.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo nêu trên để xử lý theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo VGP