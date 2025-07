(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nam, nên các ngày 30, 31/7 khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 50%.

{title} Ngày 30-31/7, Thanh Hóa nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nam, nên các ngày 30, 31/7 khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 50%. Ngày 30/7/2025: Trung du, vùng núi phía Bắc, Tây Bắc (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc): Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 50%. Thời gian nóng 10 - 17 giờ/ngày. Trung du, vùng núi phía Tây, Tây Nam (Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50 - 55%. Thời gian nóng 10 - 17 giờ/ngày. Đồng bằng ven biển Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50 - 55%. Thời gian nóng 11 - 17 giờ/ngày. Ngày 31/7/2025: Trung du, vùng núi phía Bắc, Tây Bắc (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc): Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 50%. Thời gian nóng 10 - 17 giờ/ngày. Trung du, vùng núi phía Tây, Tây Nam (Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50 - 55%. Thời gian nóng 10 - 17 giờ/ngày. Đồng bằng ven biển Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn): Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50 - 55%. Thời gian nóng 11 - 17 giờ/ngày. Dự báo nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. NDS

