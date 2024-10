Ngăn chặn ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ việc cùng các đối tượng liên quan tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Công an TP Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.845 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 1.329 cơ sở kinh doanh lưu trú, 687 cơ sở kinh doanh karaoke... Thời gian qua, các đối tượng tệ nạn ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT lĩnh vực lưu trú, karaoke để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến ANTT. Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với chủ các quán bar, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú để nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh đã liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy tại các quán bar, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú. Tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, nhất là các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và đấu tranh. Mặt khác, lực lượng công an đã tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, nhằm giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm...

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh, nòng cốt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá gần 20 vụ, với trên 100 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn), quán bar, vũ trường, karaoke... Trong đó, chủ yếu là các đối tượng thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi. Điển hình, ngày 18/1/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cùng với Công an xã Quảng Bình (Quảng Xương) đã bắt quả tang tại Phòng 303 thuộc nhà nghỉ Quỳnh Hoa có 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ) đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ lực lượng công an đã phát hiện thu giữ ma túy và nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy... Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Huy Hoàng (phường Xuân Lâm) vào ngày 30/5/2024, phát hiện 10 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát của quán, thu giữ một số tang vật các đối tượng dùng để tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Rạng sáng ngày 12/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy đã kiểm tra phát hiện 8 đối tượng khi đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng VIP 9, quán karaoke Hoa Thống, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy)...

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được kiềm chế, không phát sinh các tuyến, địa bàn phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng, từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới Nhân dân, nhất là đối với các thanh, thiếu niên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác cũng yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương