Nga Sơn thực hiện nếp sống văn minh tại các khu dân cư

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn xác định là nhiệm vụ quan trọng. Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại các khu dân cư.

Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nga Sơn, những năm qua, các đám cưới, đám tang và lễ hội trên địa bàn được tổ chức văn minh, lịch sự, tiết kiệm, đúng theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đối với các đám cưới, không tổ chức ăn uống dài ngày, mở nhạc to và kéo dài suốt ngày đêm. Các gia đình tổ chức đám cưới theo hướng văn minh, trang trọng, nhẹ nhàng, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế mà vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Đa số các đám cưới không dựng rạp vi phạm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông. Nam, nữ đều tự nguyện kết hôn, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, không có tình trạng tảo hôn, ép cưới. Việc tang đã loại bỏ triệt để những hủ tục. Người dân có ý thức chấp hành theo quy ước, hương ước. Không tổ chức ăn uống linh đình, mở trống, kèn quá công suất, quá giờ quy định, khóc mướn, rải tiền, vàng mã trên đường đi. Số đám tang thực hiện hỏa táng có xu hướng tăng dần, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các lễ hội đều phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, ngợi ca công lao của các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc. Công tác quản lý lễ hội được các địa phương triển khai an toàn, văn minh, tiết kiệm và phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống của từng địa phương. Các lễ hội không xảy ra mâu thuẫn, bạo lực hay lợi dụng hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, bói toán, tệ nạn xã hội.

Để có những chuyển biến tích cực đó, hàng năm huyện Nga Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các địa phương xây dựng và sửa đổi quy ước, hương ước thôn phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật. Đến nay, 100% thôn, tiểu khu đã xây dựng hương ước và được UBND huyện công nhận. Các hương ước được triển khai thực hiện theo đúng quy định và nội dung có tính kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục và loại bỏ những hủ tục. Nhờ đó, người dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, các phong trào thi đua tại địa phương.

Để nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện; thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của Nhân dân; các cá nhân, gia đình đã chủ động thực hiện nếp sống văn minh; cấp chính quyền nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh...

Bên cạnh đó, huyện cũng khuyến khích các địa phương đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội làm cơ sở tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hằng năm, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Nhờ đó, việc thực hiện nếp sống văn minh đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh.

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, huyện Nga Sơn xác định tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các địa phương quan tâm sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn về nếp sống văn minh nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người dân. Đồng thời, lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM.

Bài và ảnh: Thùy Linh