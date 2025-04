Nga An - từ vùng quê thuần nông đến NTM kiểu mẫu

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Nga An (Nga Sơn) đã hướng mạnh về cơ sở, khéo dân vận để khơi dậy lòng dân, sức dân cho nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu và kiến tạo Nga An trở thành vùng quê đáng sống.

Diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại của xã Nga An (Nga Sơn).

Cuối năm 2013, xã Nga An được công nhận đạt chuẩn NTM, được xem là một trong những xã “về đích” sớm của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Nga Sơn. Xác định XDNTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xã Nga An tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung sức XDNTM nâng cao. Trong đó, phải kể đến việc cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị địa phương đã hướng mạnh về cơ sở “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để khơi dậy lòng dân, sức dân cho nhiệm vụ kiến thiết không gian nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại. Từ “ý Đảng – lòng dân", tháng 10/2022, xã Nga An đã cán đích NTM nâng cao.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tạo nên vùng quê đáng sống trên quê hương Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phấn đấu đưa Nga An “về đích” NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Bám sát chỉ đạo của huyện, đảng ủy xã đã chủ động họp bàn, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về “XDNTM kiểu mẫu”. Đồng thời, kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện những phần việc liên quan đến XDNTM kiểu mẫu. Trong đó, giao UBND xã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu cụ thể từng tháng, từng quý, hằng năm và triển khai đến các thôn.

Nhận thức rõ sức dân là yếu tố then chốt, xã Nga An đã đẩy mạnh tuyên truyền làm cho Nhân dân hiểu rõ XDNTM kiểu mẫu chính là tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện hiệu quả các phần việc trong XDNTM kiểu mẫu. Cụ thể, xã Nga An đã huy động được 313,9 tỷ đồng cho việc XDNTM kiểu mẫu. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 36 tỷ đồng; vốn vay tín dụng và doanh nghiệp là 108,745 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp là 169,101 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, xã đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân địa phương.

Xã Nga An hôm nay đang khoác lên mình “tấm áo mới”, với 189 tuyến đường giao thông, tương đương khoảng 64km đã được bê tông hóa, nhựa hóa, đảm bảo đi lại, thông thương hàng hóa của người dân. Để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, sáng - xanh - sạch - đẹp, từ năm 2022 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã chung tay trồng mới 3km cây xanh bóng mát, 2km cây chè mạn và 2km cây mắt ngọc. Qua đó, nâng tổng số tuyến đường xã, liên thôn được trồng hoa và cây bóng mát dọc hai bên đường đạt hơn 19km. Cùng với các tuyến đường bê tông kiên cố chạy đến từng cổng, ngõ mỗi hộ dân, những công trình như trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao, công sở xã, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang theo hướng đô thị hóa nông thôn đã tạo nên diện mạo mới của vùng quê thuần nông Nga An.

Với chủ trương lấy nâng cao thu nhập cho người dân làm khâu đột phá, xã Nga An đã tập trung quy hoạch lại đồng đất, gắn với xây dựng các cánh đồng mẫu lớn chuyên canh. Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành những vùng chuyên cây khoai tây đông, đông - xuân, bí xanh, các cây rau màu trái vụ và mô hình trồng rau củ quả trong nhà màng cho năng suất, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, kinh tế trang trại, gia trại nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển và trở thành lĩnh vực chủ lực trong kinh tế nông nghiệp địa phương. Các trang trại, gia trại nuôi trồng thủy sản đã chủ động đưa con giống mới vào sản xuất như tôm thẻ chân trắng, cá trắm đen, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt là sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp từng bước được hình thành. Từ những hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã Nga An đạt trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực góp phần gia tăng giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 71,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu chiếm hơn 80%.

Một trong những tiêu chí bắt buộc trong XDNTM kiểu mẫu là xây dựng mô hình “Thôn thông minh”. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá điều kiện về kinh tế - xã hội, địa bàn dân cư, cơ sở hạ tầng, xã Nga An đã lựa chọn thôn 5 để triển khai xây dựng mô hình “Thôn thông minh”. Theo đó, xã đã thành lập tổ công tác phối hợp với cán bộ thôn phổ cập kiến thức chuyển đổi số cộng đồng; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng và lập tài khoản thanh toán điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử. Cùng với tạo lập nhóm zalo cho cán bộ và Nhân dân, thôn 5 còn sử dụng mạng xã hội facebook, ứng dụng ThanhhoaS là kênh thông tin quan trọng để phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đáng nói hơn, thôn 5 đã triển khai xây dựng mô hình camera an ninh với 13 mắt được kết nối hệ thống camera an ninh của công an xã. Từ khi có mô hình camera an ninh, số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn thôn giảm đáng kể và nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại được nâng lên.

Vốn là thôn có nền kinh tế khá phát triển nên Nhân dân trong thôn 5 được thụ hưởng các dịch vụ viễn thông, internet khá đầy đủ. Dịch vụ cáp quang thông tin di động 3G, 4G đã được VNPT Thanh Hóa và Viettel Thanh Hóa triển khai đến các tuyến đường chính trong thôn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ và phủ sóng đến 100% địa bàn thôn. Hiện nay trên địa bàn thôn 5, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt 70,4%; có 54,1% người dân trong độ tuổi lao động của thôn 5 có tài khoản thanh toán điện tử để chuyển tiền, rút từ tài khoản, nộp tiền học phí cho con, thanh toán điện, tiền nước sinh hoạt, phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hành trình từ vùng quê thuần nông đến NTM kiểu mẫu đã kiến tạo xã Nga An thành địa phương có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ hiện đại. Nổi bật hơn cả là cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Đồng thời, xã hội nông thôn dân chủ văn minh, giàu bản sắc, cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao. Minh chứng rõ nét là 99,6% người dân trong xã đều hài lòng, phấn khởi về thành quả XDNTM kiểu mẫu của Nga An.

Bài và ảnh: Trần Thanh