Nâng cao nhận thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cơ sở

Chiều 1/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo quý I năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc, dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh khẳng định: Công tác dân vận - đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là vấn đề mang tính chiến lược. Việc làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo đồng nghĩa với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu xã, phường trong nhận thức, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức các hoạt động theo pháp luật.

Quốc Hương