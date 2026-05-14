Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm: Tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030, phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng đất và các chương trình trọng điểm, tạo cơ sở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 26 diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/5.

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 26, ngày 14/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu quả

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030. Dự thảo tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

Dự thảo Kế hoạch được xây dựng với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với sự cần thiết ban hành kế hoạch; đồng thời yêu cầu nội dung kế hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau điều chỉnh), kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch sử dụng đất và các chương trình, đề án trọng điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng phát triển thiếu liên thông, chồng chéo giữa các ngành, lĩnh vực; tránh tình trạng mục tiêu, chỉ tiêu và nguồn lực không gắn kết với nhau, dẫn đến hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng tập trung phân tích tính liên kết giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch không gian phát triển, hệ thống đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics, kinh tế số; đồng thời đánh giá khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu, bảo đảm chất lượng, độ chính xác và tính khả thi cao.

Về mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chương trình hành động của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Trung ương; trong đó, phải cụ thể hóa mục tiêu năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng để duy trì mức tăng trưởng này trong các năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa mục tiêu phát triển với hệ thống quy hoạch, kế hoạch và các chương trình trọng điểm của tỉnh.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu kèm theo để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ tạo nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Quan tâm đầu tư công, ngân sách và phát triển hạ tầng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX và dành nhiều thời gian phân tích, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó có dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 1); bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 và giao kế hoạch vốn đầu tư công để xây dựng trường học cho các xã biên giới từ nguồn vốn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tài trợ.

Hội nghị cũng xem xét Báo cáo hoàn thiện chính sách chuyển đổi nghề đối với các chủ tàu, ngư dân có nhu cầu chấm dứt hoạt động khai thác thủy sản; Phương án về địa giới hành chính giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An; Phương án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu công nghiệp thuộc phía Nam Khu công nghiệp số 1, Khu Kinh tế Nghi Sơn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng...

Minh Hiếu