Nâng cao chất lượng kiểm sát án hình sự

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Bá Thước đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ, kiểm sát viên VKSND huyện Bá Thước nghiên cứu hồ sơ vụ án.

VKSND huyện Bá Thước đã áp dụng các giải pháp để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, tăng cường hoạt động thực hành quyền công tố ngay từ khâu tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát. Định kỳ hằng tháng, VKSND huyện phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc, đơn vị đã kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết, qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND huyện luôn kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong đó, đơn vị đã chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt, tạm giữ, tạm giam. Ngoài ra, trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ trước khi phê chuẩn; chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND huyện Bá Thước còn đề ra nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, chủ động tiến hành các hoạt động điều tra, phúc cung bị can trước khi ban hành các quyết định giải quyết vụ án, nhất là đối với những vụ án mà chứng cứ, tài liệu có mâu thuẫn. Đồng thời, nâng cao chất lượng bản cáo trạng, bảo đảm truy tố bị can đúng người, đúng tội danh và đúng thời hạn luật định. VKSND huyện còn chủ động phối hợp với tòa án để tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm; triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự. Ngoài ra, VKSND huyện không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong hoạt động xét xử, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa. VKSND huyện còn thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; sắp xếp, bố trí công chức, kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác. Năm 2024, VKSND huyện Bá Thước đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố 60 vụ án hình sự, 104 bị can, trong đó đã giải quyết 56 vụ, 97 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự với tổng số 48 vụ, 83 bị cáo... Theo đó, chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố.

Phát huy những kết quả đạt được, VKSND huyện Bá Thước tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hoạt động xét xử là trọng tâm, hoạt động tranh tụng là then chốt. Đồng thời, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Cùng với đó, tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được công bằng, nghiêm minh.

Bài và ảnh: Quốc Hương