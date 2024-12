Phong trào thi đua Quyết thắng - Sức mạnh nội sinh để LLVT tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thời gian qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, lập nên những thành tích, chiến công mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng các tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Nét nổi bật của phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đó là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục những mặt hạn chế của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. LLVT tỉnh cũng kết hợp phong trào TĐQT với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Từ thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT, nhiều cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã có cách làm mới, sáng tạo, mô hình hiệu quả. Tiêu biểu như Ban CHQS huyện Quảng Xương đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn để tham mưu, tổ chức tốt phong trào TĐQT; kết hợp giữa phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, gắn với phong trào, cuộc vận động trong và ngoài quân đội, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, LLVT huyện Quảng Xương đã phát động 20 đợt thi đua thường xuyên, 15 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích...

Một trong những phong trào thi đua được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Xương thực hiện có hiệu quả, được đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đó là: “LLVT huyện Quảng Xương chung sức XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”. Trong giai đoạn 2019-2024, LLVT huyện đã đóng góp hơn 100 triệu đồng, gần 1.500 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện...

Cùng với Ban CHQS huyện Quảng Xương, trong giai đoạn 2019-2024, nhiều đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt phong trào TĐQT. Minh chứng là có hơn 9.000 tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu tôn vinh vì đã có thành tích trong phong trào TĐQT. Tiêu biểu như Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật; LLVT các huyện: Quan Sơn, Mường Lát, Thiệu Hóa, Nông Cống, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa, Trung đoàn 762... Thông qua phong trào TĐQT đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cũng thông qua phong trào TĐQT, trong giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh huy động 9.500 ngày công để xây dựng 70km đường giao thông liên thôn, xây dựng sân nhà văn hóa thôn, bản; đào, đắp khơi thông 1.587km kênh mương nội đồng; chung tay, góp sức, hỗ trợ XDNTM cho 363 xã, 717 thôn, bản đạt chuẩn NTM; hỗ trợ xây dựng 261 “Nhà Đại đoàn kết”, 18 “Nhà đồng đội”, 56 “Nhà tình nghĩa”; 4 “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng là quân nhân, gia đình chính sách, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 27 tỷ đồng. Đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Phòng chống thiên tai”, "Trẻ em khuyết tật, chất độc da cam”, chương trình “Xuân biên cương - tết hải đảo” với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng...

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh thời gian qua đã góp phần tăng cường tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Những kết quả trên cũng chính là sức mạnh nội sinh để LLVT tỉnh nhà tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim của những người lính “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”; tạo sức lan tỏa sâu rộng, động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Xuân Minh