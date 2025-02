(Baothanhhoa.vn) - Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát, cho biết: "Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc giữ gìn, bảo vệ tình hình an ninh chính trị và giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, hằng năm, Ban CHQS huyện Mường Lát đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình ký kết, phối hợp thực hiện theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2022 của Chính phủ về quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, trong các nhiệm vụ như tuần tra biên giới, diễn tập chiến đấu trị an, giải quyết các tình huống nảy sinh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cho đồng bào... đều có sự chung tay, vào cuộc của các lực lượng".

{title} Mường Lát phát huy vai trò các lực lượng giữ vững an ninh chính trị Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát, cho biết: "Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc giữ gìn, bảo vệ tình hình an ninh chính trị và giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, hằng năm, Ban CHQS huyện Mường Lát đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình ký kết, phối hợp thực hiện theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2022 của Chính phủ về quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, trong các nhiệm vụ như tuần tra biên giới, diễn tập chiến đấu trị an, giải quyết các tình huống nảy sinh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cho đồng bào... đều có sự chung tay, vào cuộc của các lực lượng". Ban CHQS huyện Mường Lát tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Lát tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: di cư tự do, truyền đạo trái phép, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá tuyên truyền thành lập nhà nước Mông đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ vị trí, vai trò chiến lược, cũng như khó khăn, thử thách nêu trên; những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát, đặc biệt là lực lượng vũ trang huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương luôn được coi là phương án, giải pháp mang tính nền tảng, tiên quyết tạo nên sức mạnh của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh tại cơ sở, kết hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tập trung bằng tiếng đồng bào và thông qua các tổ đội tuyên truyền của Ban CHQS, Công an huyện, các đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4), nhất là 3 đội công tác liên ngành ở 26 bản Mông, công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả. Giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật được 10 lớp với hơn 1.150 người tham gia học tập; tuyên truyền tại tất cả 88 bản, khu phố thuộc 8 xã, thị trấn với thời lượng 40 buổi với hàng ngàn lượt người tham gia. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến là những già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên địa bàn huyện, nhằm động viên tinh thần, khích lệ những già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò xung kích, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn ở địa phương, lực lượng vũ trang huyện đã tích cực nghiên cứu tham mưu với cấp ủy, chính quyền đưa các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kết hợp với quốc phòng - an ninh tạo môi trường ổn định để phát triển. Trong thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên hằng năm tham gia đóng góp với số tiền hơn 148 triệu đồng và trên 1.000 ngày công cùng với địa phương xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tiêu biểu như: xây mới nhà văn hóa bản Ón xã Tam Chung, công trình văn hóa thể thao bản Chai xã Mường Chanh; sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa bản Chim... Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết; tham gia xây dựng 20 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện... Với những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện ngày càng khẳng định vai trò người lính đi đầu, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Bài và ảnh: Hoàng Lan



