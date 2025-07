Mưa dông khiến nhiều nhà dân tốc mái, công sở hư hỏng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với cơn bão 3 kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, nên khu vực Thanh Hoá từ đêm 20/7 đến ngày 24/7 có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to và dông;