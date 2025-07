(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/7, ở khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, không phải do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.

{title} Mưa dông ở Bắc Bộ chiều 19/7 không phải do ảnh hưởng bão số 3 Chiều 19/7, ở khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, không phải do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3. Đường Phan Chu Trinh (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị ngập cục bộ do mưa lớn chiều tối 19/7. Chiều 19/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, (cách vịnh Hạ Long trên 1.000km về phía Đông), hoàn lưu bão khoảng 200-300km (tính từ tâm bão). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12 và chưa ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia lý giải nguyên nhân của hiện tượng mưa dông mạnh chiều 19/7 ở Bắc Bộ và vịnh Bắc Bộ là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ tăng cao trong 3 ngày qua, khiến dòng thăng mạnh trong điều kiện bất ổn định của khí quyển mạnh mẽ, gây mưa dông mạnh. Đây là một hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới, là những tổ hợp mây dông quy mô trung bình, thường gây mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Hệ thống siêu dông có đường kính từ vài km đến vài trăm km. Gồm nhiều cụm mây dông phát triển kết hợp lại thành một hệ thống lớn. Có thể tồn tại trong nhiều giờ, thậm chí 12-24 giờ, mạnh hơn và lâu hơn dông đơn lẻ. Trước đó, trong bản tin dự báo thời tiết biển cho ngày và đêm 19/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã dự báo vùng biển vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Về tình hình thời tiết thủy văn trong thời gian tới, do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua 19/7 và ngày 20/7, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồmvùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm ngày 20/7 và ngày 21/7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/7 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm 3-5m; biển động dữ dội. NDS

Từ khóa: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông Mưa dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Bão số 3 Vịnh bắc bộ Mưa rào và dông Gió giật mạnh Hoàn lưu bão