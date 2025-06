“Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”

Những năm qua, cùng với việc tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, tạo động lực, khí thế giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua, rèn luyện, hoàn thành và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cuối khóa huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng và kịp thời cổ vũ, động viên, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua các cơ quan, đơn vị cơ sở thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua đột kích, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như các khẩu hiệu hành động: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Đẩy khá xóa yếu”; “Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”... do đó chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị cơ sở từng bước được nâng cao, nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, tham gia xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chế độ trực phòng không và quản lý hệ thống mốc pháo binh được duy trì thực hiện nghiêm túc; thông tin liên lạc thông suốt; bảo đảm vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã và an toàn thông tin quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thực hành huấn luyện, các cơ quan, đơn vị cơ sở luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và giáo trình mới. Huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo các phương án bảo vệ mục tiêu, tình huống chiến đấu.

Đối với nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 762 luôn sâu sát chỉ đạo tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; kết hợp huấn luyện các động tác cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỷ luật. Sau mỗi mùa huấn luyện chiến sĩ mới, 100% chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết thực hiện đúng động tác chiến đấu cá nhân, thể lực tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật; huấn luyện lực lượng thường trực hoàn thành 100% nội dung, chương trình theo quy định, quân số tham gia trên 96%; kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình, kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã động viên, khơi dậy mọi tiềm năng, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện, 5 năm qua đã có hơn 550 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và các giải pháp công tác có hiệu quả, được Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đối tượng.

Thượng tá Hà Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở, trước khi bước vào huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu của từng phong trào, đợt thi đua. Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị cơ sở phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua đột kích, đợt thi đua cao điểm. Đặc biệt, trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị cơ sở phải coi trọng phát động phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” nhằm nâng cao chất lượng vật chất, mô hình, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để điển hình tiên tiến không ngừng vươn lên, làm lan tỏa những “bông hoa” trong “vườn hoa thi đua” ở các cơ quan, đơn vị cơ sở".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa