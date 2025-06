“Điểm tựa” nơi đầu sóng, ngọn gió

Dù biển lặng hay bão tố, những người chiến sĩ biên phòng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để trở thành “điểm tựa” vững chắc trong lòng người dân vùng chân sóng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho ngư dân.

Sáng sớm, tại Trạm Kiểm soát Lạch Trường, tranh thủ lúc các phương tiện neo đậu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đã đến thăm hỏi, động viên và tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho ngư dân địa phương. Nhờ vậy, thời gian gần đây, các phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trên biển đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, chưa phát hiện trường hợp tàu cá trên địa bàn vi phạm về khai thác IUU bị xử lý. Trưởng Trạm Kiểm soát Lạch Trường, Phạm Ngọc Dương, cho biết: “Ngoài nhiệm vụ duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất, nhập bến theo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục tại các trạm kiểm soát biên phòng, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các ngư dân khi tàu neo đậu tại cảng hoặc vào làm thủ tục. Hiện nay, 100% phương tiện đã lắp đặt VMS; 100% ngư dân, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm về khai thác IUU”.

Để đạt được kết quả trên, Đồn Biên phòng Hoằng Trường thường xuyên phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU qua các hội nghị, buổi họp thôn, khu dân cư, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, phát trên hệ thống truyền thanh của các xã. Các buổi tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân, mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương.

Nhận nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới bờ biển hơn 12km với 2 cửa lạch, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường luôn sát cánh cùng ngư dân 5 xã ven biển của huyện Hoằng Hóa, gồm: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ vươn khơi, bám biển.

Chiều biển Hải Tiến đầy nắng và gió, mọi người thi nhau lao mình ra biển, đắm mình vào những con sóng bạc đầu. Trong hàng trăm người đang tắm nơi bờ biển vẫn hiện hữu những người lính mang quân hàm xanh luôn mang tâm thế “phòng xa” điều bất trắc nào đó xảy ra với những người thích thử sức mình trước những con sóng lớn, những vũng nước sâu. Nhờ tâm thế luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, Trung tá Dương Đình Hải, cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã cứu một du khách khỏi lưỡi hái tử thần. Theo đó, 16h ngày 12/6/2024, anh Phan Anh Dũng ở TP Hà Nội, đang bơi trên biển thì bất ngờ gặp nạn. Đang cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên khu vực bãi biển Hải Tiến, phát hiện người đang tắm biển có biểu hiện đuối nước, Trung tá Hải đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân. Đồng thời, gọi phương tiện mô tô nước kịp thời đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu. Cảm phục trước hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy vì Nhân dân phục vụ của người lính biên phòng, anh Dũng đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường và cá nhân Trung tá Hải.

Nhắc về câu chuyện đã qua, Trung tá Hải coi đó là trách nhiệm của một người lính phải làm, phải cố gắng hết sức có thể. Vì thế, anh cũng như đồng đội chỉ mong trời yên, biển lặng để người đi biển được bình an, du khách đến tắm biển được an toàn. Quả thật, sự bình yên của biển cả, sự an toàn của ngư dân chính là nỗi mong ngóng hàng ngày, hàng giờ, là tâm niệm của người lính biên phòng tuyến biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuần tra tuyến biên giới biển huyện Hoằng Hóa.

Ngoài công tác cứu nạn trên biển, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường còn lai dắt tàu hỏng, gặp nạn trên biển vào bờ, sơ cấp cứu cho các thuyền viên bị tai nạn. Còn nhiều hoạt động cứu hộ, cứu nạn mà những người lính biên phòng đã và đang làm để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Xung quanh Đồn Biên phòng Hoằng Trường, cây tỏa bóng mát rượi, chim hót líu lo. Cách đó không xa là Tượng đài Lão quân Hoằng Trường anh hùng, sừng sững giữa biển trời. Năm xưa, những tay súng của lực lượng tự vệ Xí nghiệp đánh cá Lạch Trường cùng các chiến sĩ hải quân đã quần nhau với giặc Mỹ trên biển. Hôm nay, những ngư dân bên cửa biển Lạch Trường vẫn phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, cần cù vượt khó bám biển. Những tàu cá của con em Hoằng Hóa, Hậu Lộc từ cửa biển Lạch Trường vẫn tiếp tục vươn khơi, đánh bắt cá, tôm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vùng biển Hoằng Hóa, những tên đất, tên người, di tích lịch sử cách mạng bao đời ông cha để lại, đó là niềm tự hào, nền tảng tư tưởng của cộng đồng dân cư. Để khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, vào những ngày lễ trọng đại, dịp kỷ niệm của quê hương, đất nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường phối hợp với đoàn thanh niên các xã tổ chức giao lưu truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Giữ gìn, phát huy giá trị của những “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ tương lai truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Sóng biển vẫn rì rào, dịu êm và có khi còn dữ dội. Nhưng dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, gian nan, hiểm nguy nơi “đầu sóng ngọn gió”, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn dũng cảm, kiên cường vượt qua “sóng cả”, trở thành “điểm tựa”, ngọn hải đăng cho ngư dân trong những chuyến vươn khơi, bám biển.

Ghi chép của Tăng Thúy