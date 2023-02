Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, tiếp tục nồm ẩm

Thời tiết nồm ẩm gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, dễ gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.

Hình ảnh cầu Thăng Long trong làn mưa bụi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/2, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục trạng thái có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 23-26 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Các chuyên gia khí tượng cho biết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù là một trạng thái thời tiết theo mùa ở miền Bắc, thường xuất hiện giai đoạn mùa Xuân, độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu.

Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Tình hình thời tiết này gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang thường xuyên khi ra đường. Khi xuất hiện tình trạng sương mù, bụi khói sẽ nằm ở tầng thấp khiến người dân hít phải nhiều hơn.

Dù sương mù không thể hiện rõ nhưng về lâu dài nó sẽ âm thầm gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân.

Về đêm và sáng sớm trời rét, người dân khi ra đường cần giữ ấm để đảm bảo sức khỏe cho những ngày nồm, ẩm.

Ngày và đêm 9/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+