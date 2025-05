Giữ gìn không gian xanh cho phố thị

Trong khi tốc độ đô thị hóa khu vực trung tâm TP Thanh Hóa ngày càng nhanh, dân số gia tăng, xe cộ đông đúc và chật chội thì việc quan tâm giữ gìn những khoảng không gian xanh đô thị là việc cần thiết để bảo đảm môi trường sống trong lành cho cư dân.

Người dân luyện tập thể thao tại công viên Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa.

Mở “rào” công viên

Mở “rào” công viên, nâng cấp, cải tạo công viên theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, TP Thanh Hóa hướng đến mục tiêu giữ gìn những điểm nhấn về không gian cảnh quan, kết nối hài hòa với kiến trúc cảnh quan tổng thể khu vực trung tâm đô thị.

Gần đây nhất, Dự án nâng cấp, cải tạo công viên Hội An là một trong những công trình trọng điểm của TP Thanh Hóa được triển khai thực hiện từ năm 2024 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025. Đây là một trong những “công trình xanh” rộng lớn của TP Thanh Hóa, gắn liền với dấu ấn kết nghĩa son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Công viên Hội An sau cải tạo chia thành 5 phân khu chính gồm: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu thể dục - thể thao, khu lâm viên, khu vực không gian văn hóa Thanh Hóa - Hội An và khu trung tâm.

Sau khi được đầu tư nâng cấp, cải tạo, công viên mang diện mạo mới khang trang với nhiều tiện ích công cộng hiện đại. Sự đổi thay mới mẻ tại công viên Hội An mà nhiều người dân thành phố dễ dàng nhận thấy, đó là hệ thống tường rào bao quanh cũ kỹ trước kia đã được thay thế bằng những hàng rào xanh với nhiều lối mở cho người dân ra vào công viên. Những đoạn vỉa hè ẩm thấp ở dọc đường Trần Oanh, Mai An Tiêm được cải tạo sạch sẽ. Bên trong công viên cũng được bố trí các cây nước lọc tự động, nhà vệ sinh thông minh, camera an ninh...

Điều đặc biệt, hệ thống cây xanh là hạng mục thay đổi đáng kể nhất trong đợt cải tạo công viên Hội An. Ngoài đánh chuyển khoảng 800 cây không phù hợp chủng loại hoặc chưa đảm bảo vị trí theo quy hoạch, công viên đã trồng thêm khoảng 1.200 cây xanh khác cũng như thêm nhiều giống hoa mới như hoa ban, hoa phượng, hoa giấy... Theo thời gian, cây xanh được chăm sóc, giữ gìn sẽ xoè tán, đơm bông, giúp cải thiện đáng kể môi trường không khí, tạo không gian xanh ở khu vực trung tâm thành phố.

Bà Nguyễn Thị Xuân, một người dân sinh sống gần công viên Hội An, chia sẻ: “Sau cải tạo, nâng cấp, cảnh quan khu vực công viên Hội An đã thay đổi hoàn toàn, trở thành điểm đến thư giãn cho nhiều người dân. Cứ vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều, có rất đông người đến đây tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ, dạo mát...”.

Để tạo không gian xanh, sạch, đẹp và thân thiện hơn cho người dân, TP Thanh Hóa đã tích cực cải tạo và nâng cấp các công viên. Điển hình trong đó là công viên Hội An, Đông Bắc Ga, Thanh Quảng... được chỉnh trang theo hướng không gian mở. Có lẽ những cư dân sinh sống gần khu vực các công viên này sẽ là người cảm nhận rõ nhất những điều tích cực khi các mảng xanh đô thị được thay đổi phù hợp, thân thiện với môi trường, tạo dựng những khu dân cư có chất lượng sống tốt hơn.

Chung tay gìn giữ

Có thể thấy được vai trò rất quan trọng và không thể thiếu của hệ thống công viên cây xanh trong đời sống của cư dân đô thị, được ví như “lá phổi xanh” trong không gian phát triển sầm uất. Các thành phố ngày càng hướng tới việc bổ sung, mở rộng không gian xanh trong đô thị như việc trồng thêm nhiều cây xanh hè phố, tăng cường diện tích cây xanh tại các công viên và diện tích mặt nước trong đô thị.

Những không gian xanh có tác động tích cực đến hành vi của cư dân, góp phần tăng cường liên kết cộng đồng. Vì vậy, cùng với việc nâng cấp, cải tạo các công viên phù hợp với xu thế chung của đô thị hiện nay, thì cần quan tâm đến việc quản lý, duy trì, vận hành để bảo đảm không gian cảnh quan đô thị, an toàn cho cộng đồng và để công viên phát huy đúng “chức năng” vốn có của nó.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, chăm sóc 71 công viên, khuôn viên, dải phân cách, trong đó có những công viên lớn, như: Bố Vệ, Hồ Đồng Chiệc, Hội An, 530, các khuôn viên Tượng đài Lê Lợi, Đê sông Mã, các quảng trường: Lam Sơn, Hàm Rồng...

Theo ông Lê Xuân Hoằng, chuyên viên phụ trách mảng công viên cây xanh, phòng Kế hoạch, kỹ thuật, vật tư (Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa), công nhân của công ty có nhiệm vụ bảo vệ, duy trì, chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, giằng chống bảo vệ cho hệ thống cây xanh được sinh trưởng, phát triển tốt; đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các công viên, khuôn viên, góp phần gìn giữ màu xanh cho các khu đô thị, mang đến một môi trường sống trong lành, sạch và xanh hơn. Tuy nhiên, hiện nay công việc này cũng gặp khó khăn khi ý thức một bộ phận người dân chưa cao, còn xả rác bừa bãi tại công viên, còn tự ý dẫm lên vườn hoa, thảm cỏ. Công viên là không gian công cộng dành cho người đi bộ, hiện cấm các loại xe đạp, xe máy, ô tô di chuyển bên trong, song ở một số công viên mở, người dân vẫn đi xe đạp bên trong công viên. Vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đơn vị thực hiện cải tạo, thay thế một số bồn hoa già cỗi bằng hoa hồng, dâm bụt, nhài tây... để đảm bảo thành phố xanh, sạch, đẹp hơn, song vẫn có một phận người dân ý thức chưa cao, nhổ trộm hoa ở khu vực khuôn viên. “Để công viên hoạt động tốt thì ngoài sự nỗ lực quản lý, chăm sóc của đơn vị chức năng, rất cần người dân nâng cao ý thức trong việc chung tay bảo vệ, giữ gìn không gian xanh công cộng”, ông Lê Xuân Hoằng chia sẻ.

Hiện nay, pháp luật chuyên ngành về quản lý cây xanh, công viên đô thị có Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị. Tuy nhiên sau nhiều năm thi hành, nghị định này bộc lộ một số những hạn chế trong thực tiễn quản lý, đặc biệt là thiếu các quy định quản lý công viên. Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý cây xanh, công viên đô thị (thay thế Nghị định số 64/2020/NĐ-CP). Với nhiều điểm mới, dự thảo nghị định về quản lý cây xanh, công viên đô thị kỳ vọng sẽ góp phần chấn chỉnh bất cập, “siết” việc quản lý, phát triển cây xanh đô thị; bảo đảm phân định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể có hoạt động liên quan đến quản lý, phát triển cây xanh và công viên công cộng đô thị.

Bài và ảnh: Việt Hương