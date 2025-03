Mỗi công nhân ngành điện là một người hùng, nhưng sự an toàn mới là chiến thắng vĩ đại nhất

Đó là mong muốn, cũng như thể hiện quyết tâm cao nhất về an toàn lao động của tập thể ban giám đốc và cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tại chương trình “Gặp mặt, trao đổi với gia đình, người thân công nhân, viên chức, người lao động” - một sự kiện đầy nhân văn, kết nối tình cảm gia đình với công việc, lan tỏa văn hóa an toàn lao động.

Trong ngành điện, an toàn lao động không chỉ là nguyên tắc mà còn là sự sống còn. Mỗi công nhân ngành điện khi khoác lên mình bộ đồng phục cùng với gánh vác trách nhiệm cung cấp điện ổn định, họ còn phải đối mặt với vô vàn rủi ro. Với mong muốn lan tỏa ý thức an toàn đến từng gia đình, mới đây PC Thanh Hóa đã tổ chức chương trình "Gặp mặt trao đổi, chia sẻ với gia đình, người thân công nhân, viên chức, người lao động” tại một số đơn vị trực thuộc. Đây là dịp để lãnh đạo Công ty, người lao động và gia đình cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, từ đó góp phần chung tay tạo nên một môi trường văn hóa an toàn bền vững. Theo đó, hoạt động này được diễn ra từ ngày 20/3/2025 cho đến hết ngày 20/4/2025 tại tất cả các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa.

Một cách làm mới – Một tư duy mới để thành công

Chương trình "Gặp mặt trao đổi, chia sẻ với gia đình, người thân công nhân, viên chức, người lao động” về công tác an toàn được tổ chức tại tất cả các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa.

An toàn lao động không phải là câu chuyện mới trong ngành điện nói chung và tại PC Thanh Hóa nói riêng, thực tế cho thấy, nhiều năm qua đơn vị đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Tuy nhiên để lại mang hiệu quả bền vững, lâu dài, cùng việc tập trung vào các biện pháp kỹ thuật hay những quy trình an toàn, PC Thanh Hóa đã chọn một hướng đi đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, đậm tính nhân văn và sâu sắc hơn, đó là để mỗi gia đình trở thành điểm tựa vững chắc cho an toàn lao động. Đây không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà là sự khởi đầu cho một hành trình lâu dài, hướng tới việc xây dựng văn hóa an toàn từ trong suy nghĩ, thói quen của mỗi cá nhân và gia đình người lao động. Buổi gặp mặt là cầu nối quan trọng giữa Công ty, người lao động và gia đình. Qua đó nhằm nâng cao ý thức an toàn lao động trong cán bộ, công nhân viên cũng như giúp gia đình hiểu rõ hơn về công việc đặc thù, khó khăn của người lao động ngành điện. Lắng nghe những chia sẻ, tâm tư từ chính những người thân của họ, góp phần thúc đẩy tăng cường sự gắn kết giữa Công ty và gia đình CBCNV, để cùng đồng hành xây dựng văn hóa an toàn.

Quyết tâm từ Ban lãnh đạo – Đặt con người lên hàng đầu

Tại các buổi gặp mặt, ban tổ chức trình chiếu video về các tình huống mất an toàn trong những năm qua, mô phỏng lại các vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong ngành điện, giúp mọi người nhận thức rõ hơn về hậu quả của sự chủ quan, vi phạm quy trình.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu với người thân công nhân, viên chức, người lao động đơn vị trực thuộc tại buổi gặp mặt.

Phát biểu chia sẻ với người thân công nhân, viên chức, người lao động, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: Mỗi công nhân ngành điện là một người hùng, nhưng sự an toàn mới là chiến thắng vĩ đại nhất. Công việc của họ không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh – mang ánh sáng đến cho hàng triệu người, nhưng ánh sáng ấy không thể đánh đổi bằng sự an toàn cho chính họ. Mỗi vụ tai nạn không chỉ là mất mát của một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và doanh nghiệp. Không có công việc nào quan trọng hơn tính mạng con người. Chúng tôi muốn tất cả anh em công nhân hiểu rằng việc chủ quan đồng nghĩa với nguy hiểm. Mỗi lần leo lên cột điện, mỗi lần tiếp xúc với dòng điện, hãy nhớ rằng có gia đình đang chờ đợi bạn về nhà an toàn.

Giám đốc Hoàng Hải truyền đi những thông điệp mạnh mẽ: An toàn không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc; An toàn không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân, mà là trách nhiệm của cả một tập thể; Nếu bạn thấy đồng nghiệp của mình làm sai quy trình, đừng im lặng – hãy nhắc nhở họ, vì bạn đang cứu sống một người; Nếu bạn là người thân của một công nhân ngành điện, hãy luôn hỏi họ: Hôm nay anh/chị/em có tuân thủ an toàn không? Do đó mong muốn gia đình cần đồng hành, nhắc CBCNV luôn tuân thủ quy trình an toàn trước khi bước ra khỏi nhà. Đồng thời đưa ra cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn nhất để mỗi công nhân đều có thể “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn” bằng việc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác an toàn, trang thiết bị bảo hộ, đào tạo nghiệp vụ, áp dụng quy trình giám sát nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, chăm lo bảo vệ cho người lao động.

Đại diện Ban Giám đốc, Thường vụ Công đoàn, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phát biểu chia sẻ với thân nhân công nhân, viên chức, người lao động.

Cũng trong các buổi gặp mặt, đại diện Ban Giám đốc, Thường vụ Công đoàn, Trưởng phòng/ban chuyên môn Công ty và đơn vị trực thuộc đã có những chia sẻ đầy tâm huyết, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến công tác an toàn lao động và cam kết đồng hành cùng người lao động trong mọi hoàn cảnh. Những câu chuyện thực tế, những bài học kinh nghiệm từ các sự cố đã qua được chia sẻ không chỉ nhằm cảnh báo mà còn giúp từng cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và đồng nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, Ban lãnh đạo Công ty cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng một văn hóa an toàn bền vững, nơi mỗi công nhân viên không chỉ thực hiện quy trình một cách máy móc mà còn chủ động nhận diện nguy cơ, báo cáo kịp thời những rủi ro tiềm ẩn. Từ cấp quản lý đến người lao động trực tiếp, tất cả đều phải đặt an toàn lên hàng đầu, không chỉ vì trách nhiệm cá nhân mà còn vì sự phát triển lâu dài của tập thể.

Gắn kết gia đình – Lan tỏa văn hóa an toàn lao động

An toàn lao động chỉ là những khẩu hiệu treo trên tường mà trở thành điều để mỗi công nhân luôn nghĩ đến đầu tiên khi bắt đầu công việc và cách để góp phần làm tốt được điều đó là cần có sự đồng hành cùng tham gia vào hành trình này của chính gia đình họ.

Đại diện thân nhân công nhân, viên chức, người lao động phát biểu chia sẻ tại các buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp, lắng đọng và đầy xúc động, đại diện người thân của cán bộ công nhân viên đã có những chia sẻ chân thành và sâu sắc. Họ không chỉ là những người ở phía sau, lặng lẽ dõi theo, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để những người thợ điện yên tâm cống hiến. Bởi vì, họ hiểu an toàn không chỉ là trách nhiệm của công ty – mà là trách nhiệm của cả một gia đình, mỗi người thân sẽ không chỉ là người chờ đợi, mà còn là người nhắc nhở, bảo vệ, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn”

"Đối với tôi, trên đôi vai anh không chỉ giản đơn là một công việc mà còn là một sứ mệnh – mang ánh sáng đến mọi nhà. Những vất vả vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, những giọt mồ hôi, những vết cặn muối trên chiếc áo sau buổi làm việc và cả những người chồng, người vợ cháy đỏ làn da sau mỗi một mùa nắng nóng. Tất cả đều là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ vì mưu sinh để chăm lo đủ đầy cho gia đình và trên hết là trách nhiệm với khách hàng với ngành điện và cộng đồng. Công việc của anh không chỉ đòi hỏi sự tận tâm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tôi thường xuyên nhắc anh hãy cẩn thận, tuân thủ quy trình an toàn để bảo vệ chính mình và đồng nghiệp. Gia đình mãi là điểm tựa để anh yên tâm công tác là bến đỗ sau ngày dài làm việc và đồng hành sẻ chia, cảm thông trên hành trình ấy thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong anh và cả tổ ấm nho nhỏ của chúng tôi" - Chị Nguyễn Thị Hương, vợ công nhân Trịnh Xuân Hùng (Điện lực Yên Định) cho hay.

"Có những lúc, anh phải xa gia đình, trực ca xuyên đêm hay khẩn trương lên đường sửa chữa lưới điện khi bão giông ập đến dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng; những bữa cơm nhà thiếu bóng anh, những dịp lễ tết không trọn vẹn vì công việc. Chính những điều đó khiến tôi càng trân trọng và tự hào hơn về người bạn đời của mình. Là hậu phương, tôi không chỉ chăm lo vẹn toàn gia đình mà còn lan tỏa niềm tự hào về ngành điện – nơi anh và những đồng nghiệp của anh đang cống hiến. Tôi hiểu rằng, sự đồng hành của mình không chỉ là một sự hy sinh thầm lặng mà còn là một phần quan trọng giúp anh vững tin trên con đường đã chọn"- Chị Chu Thị Khuyên, vợ công nhân Đinh Văn Thạch (Điện lực Hoằng Hóa) chia sẻ.

Là mẹ của công nhân Lương Bá Thanh (Điện lực TP Thanh Hóa), bà Đỗ Thị Lữa thấu hiểu hơn ai hết những vất vả và nguy hiểm mà con trai mình phải đối mặt mỗi ngày. Đối với bà, mỗi lần nhìn con khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ, đội chiếc mũ công nhân, bà vừa tự hào vừa thấp thỏm. Công việc của thợ điện không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể để lại hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, bà luôn dặn dò con kỹ lưỡng trước khi đi làm, nhắc con không được chủ quan, phải tuân thủ nghiêm quy trình an toàn để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ đồng nghiệp.

"Chỉ cần con an toàn, với tôi không có gì quan trọng hơn nữa..." - Những lời nhắn nhủ của bà Lữa cũng chính là tiếng lòng của biết bao người mẹ, người vợ, người cha có con em làm trong ngành điện. Họ không thể cùng con ra hiện trường, không thể che chắn con khỏi những hiểm nguy, nhưng họ luôn là điểm tựa vững chắc, là động lực để mỗi công nhân ngành điện ý thức hơn về sự an toàn, để mỗi ngày đi làm là một ngày bình an trở về.

Và còn rất nhiều những chia sẻ đến từ các thân nhân CNVC-NLĐ, tất cả họ đều có chung mong muốn là người thân của mình tiếp tục giữ vững ý chí, thắp lửa đam mê với nghề và luôn tuân thủ quy trình, biện pháp an toàn khi làm việc cũng như lúc tham gia giao thông để mỗi ngày tan ca trở về nhà an toàn, khỏe mạnh.

Tăng cường kiểm soát an toàn

Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải gặp gỡ và chia sẻ đến người lao động về công tác an toàn.

Là một phần quan trọng trong chương trình nâng cao công tác an toàn lao động, PC Thanh Hóa đã triển khai hàng loạt biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo mỗi cán bộ công nhân viên đều tuân thủ tuyệt đối quy trình an toàn khi làm việc. Sau khi quán triệt chỉ đạo bằng văn bản, Công ty liên tục tổ chức các buổi kiểm tra thực tế, không chỉ để giám sát mà còn để động viên, nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn. Ban lãnh đạo trực tiếp kiểm tra hiện trường, chứng kiến công nhân đọc cam kết an toàn, thực hành trèo cột, xử lý sự cố và rà soát từng lệnh công tác để tránh sai sót. Đồng thời, nhấn mạnh: Mỗi lần leo lên cột điện, hãy nghĩ đến gia đình mình - Đừng để một phút lơ là biến thành nỗi đau cho những người yêu thương bạn!.

Công ty kiểm tra hiện trường công nhân thực hành trèo cột - Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các đơn vị cần phải duy trì và thường xuyên tổ chức thực hiện.

“Gặp mặt, trao đổi với gia đình, người thân công nhân, viên chức, người lao động” và những việc làm đang diễn ra trong Công ty Điện lực Thanh Hóa đối với công tác an toàn đã thể hiện được giá trị cốt lõi của ngành điện: An toàn lao động không chỉ là nguyên tắc mà còn là sự sống còn. Qua đây, từ lãnh đạo đến công nhân, từ tổ chức đến gia đình. Mỗi người đều mang theo một thông điệp chung – an toàn không chỉ là một khẩu hiệu, mà phải trở thành một nguyên tắc sống, một thói quen trong từng hành động. Và trên hết, đó là cam kết để mỗi người lao động ngành điện có thể “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn” tiếp tục giữ vững sứ mệnh mang ánh sáng đến mọi nhà.

Hùng Mạnh – Thanh Huyền (PC Thanh Hóa)