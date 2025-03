PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2024, trước những thách thức về cung ứng điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa hè, PC Thanh Hóa đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) để triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa vận hành hệ thống điện. Với những nỗ lực đó, PC Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và vinh dự nhận được Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, với danh hiệu “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024”. Cờ thi đua của EVNNPC, với thành tích “Đơn vị đạt giải Ba, hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2024”.

Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai thi công và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, trong đó nổi bật là dự án đường dây 500kV mạch 3 – công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Trung. Việc hoàn thành dự án này trong thời gian kỷ lục đã góp phần tăng cường liên kết hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh và phục vụ đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị, các phòng ban chuyên môn đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó năm 2024 đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật thông qua kết quả ở các mặt công tác, cụ thể trong công tác kỹ thuật - vận hành: Sản lượng điện nhận đạt 8,77 tỷ kWh, tăng 13% so với năm 2023. Công suất cực đại đạt 1.482 MW, tăng 15,9%. Đóng điện 5 trạm biến áp 110kV mới, nâng cao năng lực cấp điện cho các khu vực trọng điểm. Hoàn thiện kết nối SCADA cho 30 trạm biến áp 110kV, hiện đại hóa hệ thống điều khiển từ xa; Công tác an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ): Không để xảy ra tai nạn điện trong dân và người lao động. Tổ chức 1.285 lượt huấn luyện, kiểm tra sát hạch an toàn điện. Kiểm định 272 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; Công tác điều độ hệ thống điện: Vận hành hệ thống điện ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Tối ưu hóa phương thức vận hành, giảm thiểu sự cố. Xây dựng 34 mạch vòng DMS, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện; Công tác đầu tư xây dựng: Lập 11 phương án đầu tư lưới điện 110kV, trong đó 4 dự án đã được phê duyệt. Lập 81 phương án đầu tư lưới điện trung hạ áp, với 45 danh mục đã được duyệt; Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Điện thương phẩm đạt 7.772,96 triệu kWh, tăng 9,4%. Hoàn thành 100% kế hoạch lắp đặt công tơ điện tử và đo xa. Rút ngắn thời gian cấp điện mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện: Thực hiện 3.127 cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán điện. Giảm tỷ lệ tổn thất thương mại xuống dưới 0,5%; Công tác tài chính - kế toán: Đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Hoàn thành kế hoạch quyết toán tài chính đúng tiến độ; Công tác viễn thông và công nghệ thông tin: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong phân tích vận hành. Đẩy mạnh số hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất lao động; Công tác văn hóa doanh nghiệp và truyền thông: Triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, nâng cao trách nhiệm cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện.

Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng/ban Công ty, đơn vị trực thuộc báo cáo đánh giá kết quả, cùng thảo luận bàn giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc cùng đại diện các phòng/ban, đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Trao đổi, thảo luận trực tiếp nhằm phân tích, đề xuất định hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trọng tâm là về giảm tổn thất lưới điện hạ thế; giảm sự cố, cung ứng điện mùa nắng nóng; công tác khai thác tự động hoá, bảo vệ rơ le lưới điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện; các giải pháp và bài học kinh nghiệm về ngăn ngừa, phòng tránh tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện ATVSLĐ, tuyên truyền an toàn điện trong lực lượng lao động và cộng động, giảm thiểu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và khoảng cách pha đất, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện được giao; tối ưu nguồn vốn trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí giá thành, giám sát nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kinh doanh bán điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và dự báo phụ tải cũng như giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ Điện lực được giao của năm; công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đo đếm điện năng, phương án nâng cao tỷ lệ kết nối đo xa đối với hệ thống công tơ điện tử tại đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng; nâng cao hiệu quả công tác viễn thông và công nghệ thông tin, khắc phục tồn tại và đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh, tình hình mới đặt ra.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: "Bước sang năm 2025, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty hết sức nặng nề. Chúng ta cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, từng bước khẳng định PC Thanh Hóa là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối điện tại khu vực Bắc Trung Bộ."

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Công ty sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Giảm tổn thất điện năng xuống dưới 3,84%, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Đẩy mạnh đầu tư phát triển lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định cho các khu vực trọng điểm trong đó trước mắt phải tập trung cải tạo lưới điện hạ áp nhằm nâng cao năng lực vận hành, giảm tổn thất và giảm số khách hàng có điện áp thấp; Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý vận hành; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, hạn chế thất thoát điện năng; Hoàn thiện số hóa trong quản lý nội bộ, tối ưu hóa quy trình điều hành sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác Văn hóa doanh nghiệp, truyền thông, chú trọng trong việc thực thi văn hóa an toàn đến toàn thể người lao động....

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc theo từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Giám đốc Công ty trao Quyết định điều động và bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng Công ty, Giám đốc Điện lực trực thuộc.

Cũng tại Hội nghị này, Công ty cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm và điều động các chức danh Trưởng phòng Công ty, Giám đốc Điện lực cho các cá nhân phòng/ban, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc theo từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền (PC Thanh Hóa)