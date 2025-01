“Mốc son” mới trong thu ngân sách nhà nước

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN), thực thi các chính sách ưu đãi thuế, phí hỗ trợ, phục hồi sản xuất kinh doanh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách Thanh Hóa đạt con số kỷ lục, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ, nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước và trở lại câu lạc bộ thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng/năm.

Nhà máy sản xuất tất và áo lót cao cấp thuộc Công ty TNHH Jasan Việt Nam tại xã Định Liên (Yên Định) đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách.

Linh hoạt các giải pháp thu ngân sách

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhiệm vụ tài chính ngân sách của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các giải pháp thúc đẩy tăng thu NSNN được thực hiện đồng bộ, chủ động. Thủ tục hành chính được cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Đối với thu nội địa, ngay từ đầu năm, trên cơ sở thông báo dự toán của Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện rà soát, đánh giá các khoản thu để giao dự toán từng quý tới từng đơn vị. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Đồng thời, kết hợp với ngành chức năng triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, hiện đại hóa quy trình quản lý thuế. Việc quản lý người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, bảo đảm người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đều được cấp mã số thuế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh.

Cục Thuế Thanh Hóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

Đối với thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tạo lòng tin đối với doanh nghiệp. Đơn vị đã tham gia vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa nộp hồ sơ giấy, tạo điều kiện thông quan nhanh chóng cho hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Đặc biệt để khai thác tốt nguồn thu, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh kích cầu hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn.

Đạt số thu kỷ lục

Với việc áp dụng đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2024 đạt khoảng 55.585 tỷ đồng, vượt 56,3% dự toán và tăng 28,7% so với năm 2023. Đây là một “mốc son” mới đưa Thanh Hóa quay trở lại câu lạc bộ thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng/năm. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 34.750 tỷ đồng, vượt 57,8% dự toán, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu có tỷ trọng lớn và đạt cao so với dự toán, như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7.850 tỷ đồng, vượt 63% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 3.441 tỷ đồng, vượt 27,4% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 1.837 tỷ đồng, vượt 27,3% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển ước đạt 1.335 tỷ đồng, vượt 196,7% dự toán...

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.835 tỷ đồng, vượt 53,8% dự toán, tăng 24,3% so với năm 2023. Trong đó thuế nhập khẩu mặt hàng dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 16.374 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hãng tàu CMA-CGM đến từ nước Pháp đã trở lại và hoạt động đều đặn với tần suất 1 chuyến/tuần và Công ty CP Vận tải biển Hải An thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa container qua cảng biển Nghi Sơn.

Sản xuất tại Công ty CP Xi măng Đại Dương (Khu Kinh tế Nghi Sơn)

Kết quả thu NSNN năm 2024 vượt xa kỳ vọng, cho thấy rõ kinh tế Thanh Hóa đang trên đà phục hồi, phát triển. Điều này còn cho thấy những quyết sách kịp thời của tỉnh đã và đang triển khai thực hiện là đúng đắn. Bởi kết quả này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tình trạng bất ổn an ninh, chính trị leo thang tại một số quốc gia, khu vực; thương mại, đầu tư toàn cầu phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt, tạo áp lực lên thị trường tài chính của các nước đang phát triển. Kết quả nổi bật của năm 2024 tạo đà để các cơ quan thu NSNN quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 ở mức cao nhất.

Kỳ vọng tạo ra những bứt phá mới trong năm mới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, bảo đảm cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất thấp, tiếp tục cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh. Nỗ lực duy trì là thành viên câu lạc bộ thu ngân sách 50.000 tỷ đồng/năm và giữ vững vị trí trong tốp 10 tỉnh, thành phố có mức thu cao nhất của cả nước.

Bài và ảnh: Khánh Phương