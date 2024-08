Lực lượng công an thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí, tạo điều kiện cho người dân nghỉ lễ trong vui tươi, an toàn.

Lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về các thủ đoạn của các loại tội phạm.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm ANTT dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chế độ trực, đảm bảo quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nảy sinh.

Theo đó, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn vừa triển khai đồng bộ, căn cơ, bài bản các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ như: Giết người, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến cờ bạc, ma túy...

Lực lượng Công an nghiên cứu triển khai công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Cùng với đó, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, trọng tâm là các tội phạm lợi dụng đông người tại các lễ hội du lịch để móc túi, trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý đối tượng và giải quyết các vấn đề ANTT ngay tại cơ sở. Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các địa điểm vui chơi, mua bán; chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Mặt khác tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tai nạn đuối nước tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, bãi biển.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hoá sẽ bố trí quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường, xã sẵn sàng phương án, giải pháp bảo vệ ANTT trên địa bàn. Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng Công an TP Thanh Hoá cho biết: Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT trong dịp nghỉ lễ 2/9, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng đơn vị, địa phương để thực hiện. Cụ thể, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung nắm tình hình địa bàn, đối tượng, tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng quản lý, theo dõi tại địa phương. Đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, Công an thành phố sẽ tổ chức tuần tra 24/24h tại các địa bàn để kịp thời trấn áp các loại tội phạm, các vụ việc gây mất ANTT. Trong đó, sẽ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế... Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm cho người dân.

Để kiềm chế các loại tội phạm, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Để đảm bảo ANTT, an toàn cho các hoạt động của người dân trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 2/9, Công an huyện Thọ Xuân đã phân công các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương theo dõi địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình về ANTT, an toàn giao thông, các đối tượng hoạt động phạm tội như: trộm cắp, cướp giật tài sản để đấu tranh, phòng ngừa. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản khi đi chơi xa. Đồng thời, xây dựng phương án siết chặt công tác quản lý cư trú; kiểm tra, nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh có điều kiện về ANTT không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn...

Với tinh thần chủ động triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác và với ý thức trách nhiệm cao, lực lượng Công an trong tỉnh quyết tâm bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 để Nhân dân có có kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Quốc Hương