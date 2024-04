Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an xã

Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều động, bố trí gần 3.000 CBCS từ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố về Công an các xã, thị trấn. Sau 4 năm về cơ sở, cùng với việc phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an xã chính quy còn có nhiều việc làm nhân ái, vì cuộc sống cộng đồng, được chính quyền và Nhân dân tin yêu.

Công an xã Thọ Xương hỗ trợ nuôi dưỡng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Để các em không đơn độc

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, 2 anh em họ Nguyễn Thanh Xuân (10 tuổi) và Nguyễn Văn Toản (7 tuổi) ở thôn Hữu Lễ, xã Thọ Xương (Thọ Xuân) có hoàn cảnh khá đáng thương. Nếu như người em Nguyễn Văn Toản có một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm khi mới sinh được 7 ngày đã vĩnh viễn mất mẹ, bố đi làm ăn xa, thì Nguyễn Thanh Xuân lại mồ côi cha do tai nạn giao thông, mẹ cũng bỏ đi biệt tăm khi em còn rất bé.

Thương con, xót cháu, ông nội Nguyễn Minh Đông dù đã gần 80 tuổi vẫn gắng gượng đưa các cháu về chăm sóc. Tuổi cao, sức yếu như “ngọn đèn trước gió”, bà nội lại mắc bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường hơn 8 năm nay khiến cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn. Thương ông nội vất vả, mặc dù đang “tuổi ăn, tuổi lớn” nhưng ngoài giờ đi học, Nguyễn Thanh Xuân vẫn chăm chỉ làm các công việc đồng áng để phụ giúp ông.

Và rồi vào một ngày trung tuần tháng 8/2021, niềm vui bất ngờ “gõ cửa” ngôi nhà của gia đình ông, khi Công an xã Thọ Xương đứng ra nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng và giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với 2 em Nguyễn Thanh Xuân và Nguyễn Văn Toản. Ngoài việc quan tâm bảo ban, chăm sóc cho 2 anh em, CBCS Công an xã Thọ Xương đã mua sắm cho các em nhiều quần áo, đồ dùng học tập và hằng tháng hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng. Món quà vật chất tuy không nhiều nhưng sự quan tâm chở che, động viên khích lệ tinh thần của cán bộ công an xã đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho các em vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Đông xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi đã mất mát quá lớn, tôi mất đi những người con yêu quý, nhưng may sao vẫn còn 2 đứa cháu chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời, nay lại có thêm điểm tựa tinh thần từ các chú Công an xã, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất”.

Tương tự là trường hợp 2 anh em Lê Hữu Quang (12 tuổi) và Lê Hữu An (8 tuổi) cũng ở xã Thọ Xương. Bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ mất vì bệnh ung thư, để lại 2 anh em cho bà nội năm nay đã gần 80 tuổi nuôi dưỡng. “Lúc mới vào lớp 1, mỗi lần đến trường cháu rất buồn vì thấy bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa đón còn cháu thì chỉ có một mình...”, cháu Lê Hữu An tâm sự.

Thương cho hoàn cảnh của 2 anh em Quang và An, Công an xã Thọ Xương đã nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 2 cháu. Hằng ngày, sau giờ làm việc ở đơn vị, CBCS Công an xã Thọ Xương lại tranh thủ thời gian đến động viên, chăm sóc, hướng dẫn 2 anh em học bài, bù đắp phần nào những thiệt thòi của các cháu. Các anh còn dành một phần tiền lương của mình để mua tặng quần áo, sách vở cho Quang và An. Có người đỡ đầu là các chú công an, Hữu Quang luôn tự hào và giới thiệu với mọi người mình có bố là Công an xã.

“Cháu được các chú Công an xã yêu thương, dạy bảo từ việc nhỏ nhất, nên cháu luôn ý thức và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú. Nhờ có các chú mà việc học tập của cháu luôn đạt được kết quả tốt”, cháu Lê Hữu Quang phấn khởi cho biết.

Đại uý Lê Cao Cường, Trưởng Công an xã Thọ Xương cho biết: Qua công tác nắm tình hình địa bàn cũng như phản ánh từ quần chúng Nhân dân, chúng tôi nắm được thông tin về một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhất là các em nhỏ mồ côi. Xuất phát từ cái tâm của người chiến sĩ Công an, chúng tôi đã bàn bạc và báo cáo lãnh đạo Công an huyện cũng như Đảng uỷ, UBND xã Thọ Xương để triển khai, xây dựng mô hình “Em nuôi Công an xã”, đến nay, chúng tôi đã nhận đỡ đầu được 4 cháu. Sau khi nhận nuôi, Công an xã đã đưa các cháu đi khám sức khỏe tổng thể; hằng tuần phân công cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau trực tiếp gặp gỡ, động viên, hướng dẫn, kèm cặp các cháu trong học tập. Nhờ đó, đến nay tình hình học tập của các cháu đã tiến bộ rõ rệt. Quan trọng hơn là các cháu đã tìm lại được sự tự tin và có thêm chỗ dựa vững chắc".

Chủ tịch UBND xã Thọ Xương Phạm Đình Lực cho rằng, mô hình “Em nuôi Công an xã” thật sự ý nghĩa, nhân văn và cần được nhân rộng để nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không còn đơn độc trong cuộc sống.

Niềm vui trong căn nhà mới

Chúng tôi đến thôn Đồng Nội, xã Nga Phượng (Nga Sơn) thăm gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên (75 tuổi). Trong ngôi nhà cấp 4 vẫn còn thơm mùi sơn mới mà Công an xã vừa bàn giao cách đây chưa lâu, bà Khuyên vẫn chưa tin đây là sự thật.

Hơn 20 năm cùng các cháu sống tạm bợ trong trong ngôi nhà cũ dột nát, diện tích chỉ khoảng 20m2. Mỗi khi mùa mưa bão đến, cả nhà lại đứng ngồi không yên vì lo nhà dột hết chỗ này đến chỗ khác. "Nhưng từ khi được CBCS Công an xã, các nhà hảo tâm cùng bà con xóm giềng hỗ trợ xây cho căn nhà kiên cố, bà cháu tôi mừng lắm. Giờ đây không còn lo mưa, nắng nữa. Có mơ, tôi cũng chẳng dám mơ mình có được căn nhà mới như thế này”, bà Khuyên xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Khuyên và cháu trong ngôi nhà mới do Công an xã Nga Phượng vận động CBCS và kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng.

Được biết, năm 2023 Công an xã Nga Phượng đã vận động CBCS và kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ được hơn 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Khuyên.

Trung tá Trần Vũ Quốc Chung, Trưởng Công an xã Nga Phượng cho biết: "Món quà chúng tôi dành cho gia đình bà Khuyên với mong muốn bà và các cháu xem đó là điểm tựa, vượt khó đi lên, ổn định cuộc sống, để các cháu chăm lo học tập, có tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, từ hoạt động này, sẽ lan toả được ý nghĩa, tình cảm đến với cộng đồng và cũng là thể hiện sự gần gũi với Nhân dân của lực lượng Công an chính quy ở cơ sở".

Ở gần dân, sát dân, hơn ai hết, lực lượng Công an chính quy cơ sở chính là những người thấu hiểu Nhân dân nhất. Bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, nhân văn, CBCS Công an xã Thọ Xương và Nga Phượng đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng Nhân dân.

