Little Tour Guide - Khi học sinh Việt tự hào kể câu chuyện quê hương tới bạn bè quốc tế

Không chỉ là một sân chơi tiếng Anh, Little Tour Guide còn mở ra một mùa hè giàu trải nghiệm, nơi học sinh được khám phá sâu hơn về vùng đất mình đang sống, rèn luyện sự tự tin và trở thành những “đại sứ văn hóa nhí”, đưa vẻ đẹp quê hương Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hàng ngàn học sinh trên toàn quốc đã trở thành những Little Tour Guide để giới thiệu về quê hương mình.

Kể câu chuyện quê hương bằng tiếng Anh

Mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều mang trong mình những câu chuyện và giá trị văn hóa riêng. Đó có thể là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, một di tích lịch sử đã đi cùng năm tháng, một làng nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay một món ăn dân dã gắn liền với ký ức của người dân địa phương. Những điều tưởng chừng thân thuộc ấy, khi được nhìn qua lăng kính trong trẻo của trẻ em, lại trở thành những câu chuyện đầy cảm xúc. Và khi được kể bằng tiếng Anh, mỗi câu chuyện không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quê hương mình mà còn trở thành một nhịp cầu đưa văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Học viên Ocean Edu tự tin sử dụng tiếng Anh để giới thiệu những địa danh, nét văn hóa đặc trưng tại địa phương.

Xuất phát từ mong muốn tạo thêm cơ hội để học sinh vận dụng tiếng Anh trong đời sống thực tế, đồng thời khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về quê hương, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã phát động cuộc thi Little Tour Guide dành cho học sinh trên toàn quốc.

Tham gia chương trình, các em được lựa chọn những địa danh, nét văn hóa, làng nghề, món ăn hoặc câu chuyện đặc trưng tại nơi mình sinh sống để giới thiệu bằng tiếng Anh. Mỗi học sinh được tự do kể câu chuyện quê hương theo cách riêng, bằng những quan sát chân thật, cảm xúc tự nhiên và sự sáng tạo của chính mình..

Khi mỗi học sinh trở thành một "đại sứ văn hóa"

Điểm đặc biệt của Little Tour Guide không nằm ở việc tìm kiếm những bài thuyết trình hoàn hảo hay những phần thể hiện được dàn dựng cầu kỳ. Giá trị của chương trình được tạo nên từ chính quá trình học sinh chủ động tìm hiểu về nơi mình sinh sống, lựa chọn câu chuyện muốn kể và tự tin chia sẻ câu chuyện ấy với mọi người. Để hoàn thành một bài dự thi, các em cần quan sát, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, chọn lọc nội dung và luyện tập cách diễn đạt bằng tiếng Anh. Có em lựa chọn giới thiệu một di tích lịch sử nổi tiếng; có em kể về phiên chợ quê, món ăn đặc sản hay nghề truyền thống của gia đình; cũng có em đưa người xem đi qua những con đường, góc phố rất đỗi bình dị nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm.

Mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam đều mang những dấu ấn văn hóa, lịch sử và con người riêng biệt.

Thông qua quá trình đó, tiếng Anh không còn chỉ là những từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp trên trang sách. Ngôn ngữ trở thành công cụ để học sinh bày tỏ tình yêu quê hương, thể hiện quan điểm cá nhân và kết nối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Mỗi bài dự thi vì thế không chỉ phản ánh năng lực ngoại ngữ mà còn cho thấy sự trưởng thành, khả năng quan sát, tư duy sáng tạo và niềm tự hào của học sinh đối với nơi mình sinh ra, lớn lên.

Ocean Edu kiến tạo môi trường học tiếng Anh từ trải nghiệm

Ocean Edu tin rằng ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được học sinh chủ động sử dụng trong những tình huống gần gũi với cuộc sống. Từ định hướng đó, hệ thống không ngừng xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm thông qua các hoạt động và sân chơi đa dạng. Trong mùa hè 2026, học sinh đã được tham gia nhiều chương trình như Lớp học Mùa hè Xanh, trại hè Summer Edventures, Ngày hội Thám tử Nhí và cuộc thi Little Tour Guide.

Mỗi hoạt động được thiết kế với những hình thức khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung: giúp học sinh phát triển năng lực tiếng Anh, tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin thông qua những trải nghiệm thực tế.

Trải nghiệm đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi, như hóa thân thành người bán bánh rán tại một khu chợ địa phương.

Hiện cuộc thi Little Tour Guide vẫn đang mở cổng tiếp nhận bài dự thi. Ocean Edu kỳ vọng mỗi tác phẩm gửi về sẽ không chỉ ghi dấu sự tiến bộ trong hành trình học tiếng Anh của học sinh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp của từng vùng miền Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hãy theo dõi Fanpage Ocean Edu để cập nhật thể lệ, hướng dẫn tham gia và những thông tin mới nhất về cuộc thi. Thông tin về thể lệ, hướng dẫn tham gia và các hoạt động mới nhất của cuộc thi được cập nhật trên Fanpage Ocean Edu.

Tùng Dương (LN)