Tại huyện Mường Lát, công tác đấu tranh với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống đối cực đoan, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã có nhiều chuyển biến quan trọng.

Đồn Biên phòng Trung Lý tuyên truyền pháp luật cho bà con bản Khằm 1, xã Trung Lý.

Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 huyện thường xuyên tham mưu, kiện toàn thành viên, Tổ Thư ký - giúp việc, Tổ cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tích cực tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực.

Trung Lý là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát với 1.322 hộ, hơn 6.600 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Mông, Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Xã có đường biên giới dài 6km tiếp giáp với nước bạn Lào. Đời sống của bà con trong xã còn nhiều vất vả do địa hình phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, một số phong tục tập quán lạc hậu, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế.

Những năm gần đây, do chính sách mở cửa hội nhập kinh tế nên hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân bản Khằm nói riêng, xã Trung Lý nói chung trở nên nhộn nhịp. Trong khi đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu vẫn không ngừng lợi dụng nhận thức hạn chế của người Mông tại địa phương để lôi kéo, tuyên truyền các luận điệu sai trái về “Nhà nước Mông”, xúi giục đồng bào theo các tôn giáo, xuất cảnh trái phép... Trước những vấn đề nổi cộm này, chính quyền địa phương đã phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không di cư tự do, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Với 88 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, những năm qua họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo... Bản thân NCUT và gia đình luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào; lại vừa là cầu nối hết sức quan trọng giữa quần chúng Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những NCUT đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giúp người dân nhận thức và hiểu được âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm...

Với vai trò là NCUT trong nhiều năm qua, ông Sùng A Páo, xã Trung Lý, không ngại khó, ngại khổ, đến với những bản người Mông xa xôi để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Sau khi được ông Sùng A Páo trực tiếp tuyên truyền, bà con đã hiểu được giá trị và lợi ích của việc “an cư mới lập nghiệp”, từ đó tu chí làm ăn, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Cuộc sống nhờ đó cũng đã đổi thay, nhiều gia đình xây được nhà ở kiên cố, mua xe máy, đa số con em trong độ tuổi đều được đến trường, được chăm sóc y tế, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo.

Ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết: "Ban Chỉ đạo 35 huyện Mường Lát đã quán triệt đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành liên quan thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tăng cường thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực được dư luận quan tâm. Duy trì hoạt động có hiệu quả các trang facebook, zalo,

fanpage... nhằm “phủ xanh” thông tin tích cực, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu độc, làm trong sạch không gian mạng. Qua đó đã góp phần vào việc bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác, nắm bắt, phát hiện những sự việc xảy ra để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời; giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước".

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch trong tình hình mới ở huyện Mường Lát đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, tư tưởng Nhân dân ổn định. Đồng thời, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn, qua đó giúp cho các tầng lớp Nhân dân tuyệt đối tin tưởng, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

