Lãnh đạo Bộ Công an khen Công an Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn.

Lực lượng Công an kiểm tra số thuốc tân dược giả bị thu giữ.

Trong thư nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng, chữa bệnh quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức trong thời gian dài trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ, khởi tố 14 đối tượng, thu giữ hàng chục ngàn hộp thuốc giả, máy móc dây chuyền sản xuất cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đấu tranh với tội phạm có tổ chức.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của Nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Chiến công của Công an Thanh Hóa đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân và là thành tích có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an Thanh Hóa. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Thanh Hoá đã thông tin, sau một thời gian tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do là Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985, trú ở quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn. Kể từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, số tiền ước tính gần 200 tỷ đồng.

Quốc Hương