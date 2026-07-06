Lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc trên không gian mạng

Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tích cực lan tỏa thông tin tích cực, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực"; đồng thời thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng năm 2026,diễn ra sáng 6/7.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh “phủ xanh” thông tin tích cực, nhất là trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị trong nội bộ; trên cơ sở đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực lan tỏa những hình ảnh đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Phát động phong trào “mỗi người dân là một chiến sĩ” trên không gian số; trong đó đòi hỏi việc xây dựng mạng lưới tiếp nhận thông tin tin cậy, ứng phó kịp thời. Trọng tâm là xây dựng mạng lưới tiếp cận thông tin tin cậy, bảo đảm khả năng tiếp nhận, xử lý và phản hồi những thông tin kịp thời để người dân dễ dàng phản ánh và lan tỏa những giá trị, sự thật khách quan nhằm bảo vệ cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 35 gắn với chuyển đổi số, đặc biệt xây dựng và công khai các kênh tiếp nhận thông tin, trong đó có đường dây nóng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin xấu độc; phát huy vai trò báo chí trong định hướng dư luận; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu ban công tác 35 các xã, phường chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực dự báo, định hướng dư luận, kịp thời phát hiện, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc và các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy hiệu quả các kênh truyền thông, mạng xã hội của cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong việc “phủ xanh” thông tin tích cực, giảm tác động của thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng.

Quốc Hương