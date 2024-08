Lan tỏa những việc làm theo Bác ở Nông Cống

Thời gian qua việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong Đảng bộ huyện Nông Cống. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể điển hình, gương cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Nông Cống giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên Đảng bộ thị trấn Nông Cống thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TW gắn với xây dựng đô thị văn minh. Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Cống Đỗ Ngọc Du, cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, đảng ủy thị trấn thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng kế hoạch những việc làm theo Bác, kết quả của việc làm theo là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đô thị văn minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ thị trấn Nông Cống đã được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: “Mô hình đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của Hội LHPN; “Vườn mẫu” của Hội Nông dân, cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông ở tiểu khu Bắc Giang và Thái Hòa; “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông” của cựu chiến binh, công an và đoàn thanh niên thị trấn... Đến nay, diện mạo thị trấn có nhiều chuyển biến rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/năm; đời sống tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa những nhiệm vụ phù hợp với tình hình, đặc điểm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; qua đó, đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị.

Huyện Nông Cống đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” liên thông, chuyển đổi mạnh mẽ, xây dựng nền “hành chính phục vụ”, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ở địa phương, đơn vị trong thời gian qua được quan tâm thực hiện. Hằng năm, tại cấp huyện và cơ sở đều tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, những ý kiến của Nhân dân đều được giải trình, làm rõ và giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nhờ đó, kinh tế hàng năm đều tăng trưởng mạnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; diện mạo nông thôn đổi mới, văn minh... sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo định hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở huyện Nông Cống là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

