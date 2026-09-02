Làm việc xuyên lễ, cầu Trần Hưng Đạo lắp những đốt dầm đầu tiên chỉ sau gần 9 tháng thi công

Ngày 31/8, ngay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công trường cầu Trần Hưng Đạo lại sôi động hơn ngày thường. Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên được lắp dựng, “mở đường” thi công lắp dựng dầm, sàn và vòm thép - những hạng mục quan trọng định hình kiến trúc cầu.

Trong ngày 31/8, có 4 đốt dầm dọc chủ, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, lần lượt được đưa vào vị trí lắp dựng tại nhịp cầu nối hai trụ TC3 và TC4. Để nâng những khối thép nặng hàng chục tấn giữa sông, nhà thầu đã phải huy động những cần cẩu có sức nâng “không tưởng” từ 250-500 tấn cùng sự tham gia, giám sát của hàng chục công nhân, kỹ sư.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, đã trực tiếp tới công trường thăm hỏi, động viên và chúc mừng cán bộ, kỹ sư, công nhân nhân dịp dự án đạt cột mốc tiến độ quan trọng.

Cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt bởi từ đây, cây cầu bắt đầu dần hiện hình trên mặt sông Hồng. Nếu phần móng và các trụ cầu là nền tảng bảo đảm công trình đứng vững, thì hệ dầm, sàn và vòm thép sẽ từng bước tạo nên hình hài kiến trúc “vô cực” đặc trưng của cầu Trần Hưng Đạo.

Theo đại diện nhà thầu, kiến trúc vòm “vô cực” với các nhịp sóng uốn lượn liên tục đặt ra bài toán khó khi thi công. Khác biệt với cầu truyền thống, dầm dọc chủ của cầu Trần Hưng Đạo được lắp dựng nghiêng 33 độ so với mặt ngang để đảm bảo tính thẩm mỹ theo bản vẽ, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về hình học và chịu lực - các yếu tố sống còn của một công trình giao thông.

Khi được nâng lên bằng cẩu, cấu kiện không chỉ được đưa đúng vị trí mà còn phải kiểm soát chính xác góc nghiêng, cao độ và các điểm liên kết. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vị trí kết nối của các đốt dầm tiếp theo.

Trọng lượng “khổng lồ” mỗi đốt cầu càng đặt thêm “áp lực” về yêu cầu kỹ thuật. Mỗi nhịp cầu sử dụng 11 đốt dầm dọc chủ, với khối lượng khoảng 20-24 tấn mỗi đốt. Trên nền hệ dầm này, các cấu kiện vòm sẽ tiếp tục được lắp dựng.

Trước đó một ngày, các đốt dầm đầu tiên được lai dắt về công trường bằng đường thủy. Được biết, toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu phục vụ cầu chính (bao gồm đốt dầm cầu) hiện được gia công tại 10 nhà máy trên cả nước. Với các cấu kiện có kích thước và trọng lượng lớn, việc đưa thép từ nhà máy về công trường không đơn giản là lựa chọn một tuyến vận chuyển.

Tùy vị trí nhà máy và kích thước, có cấu kiện được vận chuyển bằng đường biển về cảng, sau đó tiếp tục đi đường bộ rồi hạ xuống sà lan để đưa tới vị trí lắp dựng trên sông Hồng. Một số cấu kiện khác được đưa trực tiếp từ nhà máy xuống phương tiện thủy và vận chuyển bằng sà lan về công trường.

Mỗi hành trình đều phải được tính toán từ tải trọng, kích thước cấu kiện, phương tiện, tuyến đường cho đến thời điểm tập kết. Chỉ khi các khâu được phối hợp chính xác, những khối thép nặng hàng chục tấn mới có thể xuất hiện đúng thời điểm tại vị trí lắp dựng.

Cột mốc ngày 31/8 cũng cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn thi công có cường độ cao hơn. Sau gần 9 tháng triển khai, công trình đã đạt sản lượng xấp xỉ 40%; 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn tất. Đặc biệt, 5 trụ cầu chính giữa sông hiện đạt khoảng 90% khối lượng, tạo nền tảng để triển khai kết cấu phía trên. Theo dự kiến, hệ dầm và vòm giữa TC3-TC4 dự kiến hoàn thiện lắp đặt trong năm 2026, trước ngày 31/12, để tiếp tục triển khai hệ dầm, vòm TC4-TC5 vào đầu năm 2027. Đây sẽ là nhịp cuối cùng, kết nối các nhịp vòm thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Nhằm đảm bảo tiến độ, nhịp độ thi công được duy trì liên tục ngay cả trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Các nhà thầu huy động 100% quân số, tổ chức 28 mũi thi công xuyên ngày đêm trên toàn công trường. Khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị được huy động, trong đó có 19 sà lan, hàng chục cần cẩu và nhiều thiết bị chuyên dụng. “Nhờ tinh thần làm việc kỉ luật của đội ngũ công nhân, kĩ sư nhà thầu, luôn bám công trường ngày đêm, sẵn sàng tinh thần vượt qua khó khăn của thời tiết cũng như áp lực về tiến độ, chúng tôi mới cán mốc thi công ngày hôm nay. Đó còn là sự tổng hoà trong cách tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ ăn ý giữa các đơn vị và giải pháp công nghệ tối ưu”, ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Dự án Đầu tư Xây dựng chia sẻ.

Từ những đốt dầm đầu tiên được lắp dựng hôm nay, hình hài cầu Trần Hưng Đạo sẽ dần “bước ra” khỏi bản vẽ. Tất cả đang hướng tới mục tiêu đưa cây cầu biểu tượng này về đích trước APEC 2027.

Tùng Dương (LN)