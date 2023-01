Dịch vụ triệt lông uy tín tại SeoulSpa.Vn - Giá mới ưu đãi dịp Tết 2023

Năm hết tết đến cũng là lúc con người quan tâm chăm chút hơn cho bản thân nhiều hơn. Thế nên, dọn đi vùng lông bikini rậm rạp cũng là cách mà bạn có thể lựa chọn để vùng da này sạch sẽ, thơm tho, ngăn ngừa một số bệnh lý viêm nhiễm. Vậy hãy thử triệt lông vùng kín tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn trong thời điểm cận kề tết này, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi, cùng vô vàn lợi ích sau:

Giá triệt lông giảm sốc dịp cuối năm

Nhằm tạo điều kiện cho quý khách hàng làm đẹp thả ga đón Tết rộn ràng, Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn giảm giá dịch vụ triệt lông bikini bằng công nghệ Elight từ 6.600.000 còn 2.640.000 đồng (giá chưa bao gồm bảo hành). Còn đối với công nghệ triệt lông vĩnh viễn Laser, giá triệt lông bikini sẽ giảm từ 19.500.000 xuống còn 5.850.000 đồng.

Đây là mức giá GIẢM SỐC nhân dịp Tết đến Xuân về được áp dụng tại toàn Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn. Do đó, nếu bạn đang có ý định “dọn cỏ” để cô bé của bạn thơm tho, sạch sẽ, đón một cái Tết thoải mái và tự tin diện những bộ đồ quyến rũ du xuân.

Đón tết linh đình, tri ân rực rỡ với nhiều ưu đãi cực HOT.

Triệt lông vùng kín bằng công nghệ hiện đại, hiệu quả cao

Như đã đề cập, bạn có thể thấy hiện nay Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đang áp dụng 2 công nghệ triệt lông đó là Elight, Laser. Đây đều là những công nghệ triệt lông an toàn, hiệu quả lâu dài, quá trình tác động loại bỏ nang lông gây đau, không tổn thương da vùng kín; không ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nếu bạn đang có ý định triệt lông vùng kín thì có thể mạnh dạn lựa chọn dịch vụ triệt lông bikini bằng một trong hai công nghệ nêu trên đều được.

Quá trình triệt lông được thực hiện trong phòng khép kín

Tại Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn các phòng dịch vụ đều được thiết kế khép kín, có rèm che tại mỗi giường dịch vụ. Vì vậy, trong quá trình triệt lông vùng bikini tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn bạn có thể thoải mái sử dụng dịch vụ mà không phải ngại ngùng, e ngại. Chưa kể, trong quá trình sử dụng dịch vụ bạn còn được thư giãn nhờ không gian rộng rãi, âm thanh du dương, hương tinh dầu thoang thoảng.

Quy trình triệt lông chuẩn an toàn Y Khoa

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở spa hoạt động chui mở ra dịch vụ triệt lông, sử dụng công nghệ lạc hậu, quy trình triệt lông kém vệ sinh, không đảm bảo điều kiện an toàn dẫn đến trường hợp nhiều khách hàng bị nhiễm trùng da, tổn thương da, viêm nhiễm vùng kín. Do đó, để sử dụng dịch vụ an toàn bạn nên tìm đến địa chỉ spa/thẩm mỹ viện uy tín, nơi tiến hành quy trình triệt lông theo tiêu chuẩn an toàn Y Khoa. Vì thế, Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là thương hiệu mà bạn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ.

Quy trình triệt lông được tiến hành theo tiêu chuẩn an toàn Y Khoa

Kỹ thuật viên giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện

Một điểm nữa giúp bạn có thể an tâm sử dụng dịch vụ triệt lông vùng kín tại Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đó là nơi đây sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bản bài, có chứng chỉ hành nghề hợp pháp, tay nghề thành thạo, giàu kinh nghiệm & luôn tận tâm với khách hàng. Nhờ vậy mà quá trình tiến hành dịch vụ sẽ được thực hiện rất tỉ mỉ, chuẩn xác và an toàn. Chính vì thế, khi đến SeoulSpa.Vn sử dụng dịch vụ bạn sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo.

Kỹ thuật viên tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo an toàn cho khách hàng

Dựa vào những ưu điểm nêu trên, có thể thấy khi sử dụng dịch vụ triệt lông vùng kín tại Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn bạn không chỉ được giảm sâu giá dịch vụ, mà còn được trải nghiệm chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Vì thế, nếu bạn đang có ý định triệt lông vùng kín thì có thể cân nhắc thương hiệu này.

