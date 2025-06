Kỳ thi nhiều chiều cảm xúc

Sau 2 ngày thi chính thức, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, để lại nhiều cảm xúc trong lòng phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội.

Nhiều thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Mường Lát vui mừng đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Linh Hương

Đây là một kỳ thi đặc biệt, tổ chức đồng thời cho cả thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mới) và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (cũ). Chính sự đồng thời tồn tại của hai thế hệ học sinh - nhóm “cuối cùng” thi tốt nghiệp theo chương trình cũ và nhóm “đầu tiên” bước ra từ chương trình mới, đã cho thấy sự đặc biệt của kỳ thi năm nay.

Các thí sinh đăng ký dự thi chương trình mới thực hiện 4 bài thi, trong đó có 2 bài thi bắt buộc là Toán học, Ngữ văn và 2 bài thi tự chọn trong các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Thí sinh thi theo chương trình cũ sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, cùng 1 trong 2 bài khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Kỳ thi năm nay ghi nhận nhiều đổi mới trong cấu trúc đề thi, môn thi, trong đó, môn Ngữ văn không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, môn Địa lí không sử dụng Atlat đối với thí sinh dự thi theo chương trình mới; phiếu trả lời trắc nghiệm mới; thay đổi cách thức tính điểm... khiến cho học sinh, phụ huynh có nhiều bỡ ngỡ.

Quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, thượng tôn quy chế, tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1 Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì gồm 85 điểm thi với hơn 1.800 phòng thi cho hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự thi. Điều động 6.484 nhân lực tham gia công tác coi thi (chưa tính lực lượng thanh tra, kiểm tra thi). Trong đó, trưởng điểm thi 85 người, phó trưởng điểm thi 141 người, thư ký 141 người...

Tại điểm thi xa nhất của tỉnh - điểm thi Trường THPT Mường Lát (Mường Lát) trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường quanh khu vực thi, hệ thống thông tin liên lạc... đều được đảm bảo. Điểm thi có 409 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 315 thí sinh đang học lớp 12 hệ THPT, 46 thí sinh tự do và 48 thí sinh lớp 12 thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Lát. Điểm thi có 18 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ cho thí sinh. Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo thi.

“Để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em ở xa dự thi tại điểm thi, nhà trường đã bố trí chỗ ăn nghỉ miễn phí tại Làng học sinh Trường THPT Mường Lát cho tất cả thí sinh có nhu cầu. Làng học sinh là khu nội trú được đầu tư khang trang, gồm 30 ngôi nhà sàn, đủ sức chứa khoảng 250 học sinh bán trú, đảm bảo đầy đủ các điều kiện ăn ở an toàn, sạch sẽ cho các em”, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn Lê Văn Minh - Trưởng điểm thi Trường THPT Mường Lát cho biết.

2K7 có lẽ là lứa thí sinh “trải nghiệm” qua nhiều thay đổi nhất từ trước đến nay từ việc trải qua thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời điểm học THCS, đến việc là lứa thí sinh đầu tiên thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm... Các em cũng là lứa thí sinh đầu tiên thực hiện thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều đổi mới về hình thức kiểm tra, đánh giá, cấu trúc đề thi, cách tính điểm...

Dự thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), thí sinh Lê Trung Hiếu chia sẻ: “Em đã có chứng chỉ IELTS, theo quy định mới được miễn thi môn Ngoại ngữ nên em chỉ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán học, Ngữ văn và 1 môn lựa chọn. Em chọn môn Hóa học là môn sở trường, lại chỉ phải dự thi 3 môn nên em không cảm thấy mình bị áp lực hay lo lắng quá nhiều”.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Linh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương) cho biết: “Do đã tìm hiểu trước và được thầy cô thông báo về những điểm mới của kỳ thi năm nay, được ôn luyện kỹ các dạng đề thi minh họa ở trường nên em cũng không mấy bất ngờ về những đổi mới của đề thi. 2 môn thi bắt buộc em làm bài khá tốt. Em lựa chọn thi môn tiếng Anh và môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật là môn tự chọn. Tuy nhiên, ở đề thi môn tiếng Anh phần đọc hiểu em thấy khá dài và khó, vốn từ vựng của em không đủ để làm tốt phần này. Phần lựa chọn đúng - sai em cũng không chắc chắn. Tuy vậy, dù kết quả có như thế nào thì em cũng đã cố gắng hoàn thành bài thi một cách tốt nhất trong khả năng của mình”.

Trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài khu vực thi đều được siết chặt. Các khâu giao nhận đề thi, phát đề thi, thu nhận, bảo quản bài thi thực hiện đúng quy trình. Các ngành liên quan và các địa phương đã bố trí lực lượng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn. Cán bộ, giám thị coi thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thí sinh làm bài nghiêm túc. Toàn tỉnh Thanh Hóa không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, tại 85 điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã được bố trí ứng trực từ sớm để phối hợp với các hội đồng thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra thi. Công an các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng để phân luồng giao thông, phòng ngừa và kịp thời giải quyết các tình huống bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông có thể xảy ra; tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi. Bên cạnh đó, các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong mỗi kỳ thi, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã có mặt tại tất cả các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Tất cả đã làm nên một mùa thi an toàn và ý nghĩa.

Kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp. Bên cạnh những thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình, nhiều thí sinh nỗ lực hết sức đến phút cuối cùng để hoàn thiện bài thi đúng quy định, cũng khó tránh khỏi vẫn còn những giọt nước mắt tiếc nuối và mong chờ có thể sẽ không được như ý nguyện... Dẫu vậy, các em đã cố gắng hết sức và có quyền tự hào với những gì đã thể hiện.

Linh Hương