Kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Đảng bộ phường Ba Đình (28/3/1947 - 28/3/2024): Phát huy truyền thống, xây dựng phường Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Tháng 3 này Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) hướng về một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Đảng bộ phường (28/3/1947 - 28/3/2024). Trong chặng đường 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân và cán bộ phường Ba Đình đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Di tích lịch sử Nhà máy Đèn - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, Nhân dân phường Ba Đình. Ảnh: T.V

Ngày 28/3/1947, tại ngôi nhà tranh 3 gian của gia đình Cố Quang (tên thật là Lê Văn Quang), Chi bộ khu phố 1 (tiền thân của Đảng bộ phường Ba Đình ngày nay) đã được thành lập với 5 đảng viên, đồng chí Lê Đình Bộc được bầu làm bí thư. Thấm nhuần lời kêu gọi trường kỳ kháng chiến của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ khu phố 1 đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện triệt để cuộc vận động “Tiêu thổ kháng chiến”, kiên quyết phá nhà cửa, phố, phường, đường sá... và xúc tiến thực hiện “Vườn không, nhà trống”, tản cư về các vùng nông thôn. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn mới - giai đoạn giành thắng lợi hoàn toàn, hơn 500 lượt con em khu phố 1 đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu, vận chuyển lương thực, đạn dược, vũ khí cho chiến trường. Với nhiều đóng góp to lớn, tổng kết 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược, cán bộ, Nhân dân khu phố 1 được Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Cờ thi đua.

Tháng 7/1954, hòa bình lập lại, Nhân dân thị xã Thanh Hóa hồi cư. Thực hiện chủ trương của Ủy ban kháng chiến hành chính, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân ở khu phố nào về khu phố đó. Phạm vi hành chính của thị xã Thanh Hóa gồm 7 khu phố và 7 chi bộ. Khu phố 1 trước đây, nay được gọi là khu phố 4. Đến năm 1963 Ủy ban hành chính thị xã Thanh Hóa điều chỉnh lại địa giới các tiểu khu. Tiểu khu Ba Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tiểu khu của khu phố 4 cũ.

Đầu tháng 2/1972, thực hiện chủ trương của Thị ủy Thanh Hóa, Chi bộ HTX Minh Thành và Chi bộ Đồng Lực sáp nhập với Chi bộ tiểu khu Ba Đình để thành lập Đảng bộ tiểu khu Ba Đình, gồm có 41 đảng viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng ở Ba Đình lúc bấy giờ. Sau khi thành lập, đảng bộ đã kết nạp thêm được 38 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của đảng bộ lên 79 đồng chí. Ngày 5/2/1972, Đại hội Đảng bộ tiểu khu Ba Đình lần thứ nhất đã diễn ra tại trụ sở Ban hành chính tiểu khu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tiểu khu Ba Đình khóa I gồm 7 đồng chí; đồng chí Trần Ngọc Ý được bầu làm bí thư.

Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, cán bộ, Nhân dân Ba Đình đã ngày đêm bám đất, bám địa bàn, vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược. Cùng với thị xã Thanh Hóa, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở Ba Đình đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi như thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, phụ lão “Ba giỏi”, “Tiếng hát át tiếng bom”... Với tinh thần “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Nhân dân Ba Đình đã tiễn đưa hàng ngàn con em thân yêu lên đường tòng quân đánh giặc, góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 21 năm trường kỳ chống Mỹ xâm lược.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ tiểu khu Ba Đình đã có nhiều sáng tạo, đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo động lực to lớn để Ba Đình tiếp tục bước vào thời kỳ đổi mới cùng cả tỉnh, cả nước.

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Ba Đình đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, từ khu phố 1, khu phố 4, đến tiểu khu Ba Đình. Ngày 3/7/1981, theo Quyết định số 511TC/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa, cấp hành chính tiểu khu trong thị xã Thanh Hóa đều chuyển thành phường. Tiểu khu Ba Đình trở thành phường Ba Đình từ đó.

Kế thừa và phát huy truyền thống bất khuất, ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình đã ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh CNH, HĐH, đưa địa phương phát triển về mọi mặt. Từ Chi bộ khu phố 1 ngày đầu thành lập chỉ có 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ phường Ba Đình đã có 828 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Từ ngày thành lập đến nay, đảng bộ phường đã trải qua 16 kỳ đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội, khát vọng vươn lên xây dựng Ba Đình giàu mạnh, phát triển nhanh và toàn diện, luôn được Nhân dân và cán bộ chung sức, đồng lòng thực hiện. Đặc biệt, bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị rất cao, lại nhận được nhiều sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phường đã bứt phá vươn lên, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của phường phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19. Thu ngân sách địa phương luôn hoàn thành và vượt kế hoạch thành phố giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 168,03 triệu đồng/năm (vượt chỉ tiêu giao); Ba Đình là phường đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo. Hằng năm, phường đều hoàn thành 100% các chỉ tiêu. Hiện nay, toàn phường có 443 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.253 hộ sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ. Trên địa bàn hình thành nhiều tuyến phố lớn, kinh doanh sôi động, sầm uất. Ngành dịch vụ - thương mại đã khẳng định được ưu thế vượt trội và là trụ cột chính trong cơ cấu kinh tế của phường.

Hiện nay, Ba Đình là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về công tác quản lý đô thị; cũng là điểm sáng trong thực hiện chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Giáo dục Ba Đình luôn nằm trong tốp đầu của thành phố, với 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Hằng năm, có 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

77 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực, Nhân dân, cán bộ phường Ba Đình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất. Liên tục nhiều năm được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Năm 2023 được công nhận “Phường kiểu mẫu”, phường đạt tiêu chí “An toàn thực phẩm nâng cao”. Năm 2022 và 2023, đảng bộ phường được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là những phần thưởng cao quý, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của đảng bộ phường trong suốt chiều dài lịch sử. Những thành quả này chính là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Ba Đình tự tin, vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng phường trở thành đơn vị “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Nhằm đúc kết những thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo của đảng bộ phường trong quá trình xây dựng, phát triển ở từng giai đoạn lịch sử cách mạng, ngày 28/10/2021 đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề “Về việc chỉnh lý bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ phường Ba Đình giai đoạn 1945-2000, bổ sung giai đoạn 2000-2022”.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập đảng bộ phường, đón nhận Cờ và các danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, đảng ủy phường đã ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Ba Đình, giai đoạn 1947-2022” nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của đảng bộ phường trong suốt 77 năm qua.

Phạm Việt Phương

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình