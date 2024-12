Kỷ niệm 35 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ( 6/12/1989 - 6/12/2024): Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của đội ngũ CCB cả nước. 35 năm ra đời và phát triển, các cấp hội CCB Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong từng thời kỳ cách mạng.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Gắn liền với quá trình phát triển của Hội CCB Việt Nam, ngày 19/6/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 43-QĐ/TU thành lập Hội CCB tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1990 đến nay, Hội CCB Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ gần 7 vạn hội viên với 23 tổ chức hội trực thuộc khi mới thành lập, đến nay toàn tỉnh đã có gần 210 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 4.438 chi hội, 862 hội cơ sở, thuộc 28 hội trực thuộc.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân. Nổi bật là, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ở các cấp. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá, các hành vi chia rẽ, kích động, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, nhiều hội viên CCB đã được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thôn, phố, đến cấp tỉnh. Trong đó, có 6.621 hội viên tham gia cấp ủy, 3.932 hội viên tham gia HĐND, 13.694 hội viên làm cán bộ thôn, phố.

Gắn liền với quá trình phát triển về mọi mặt của hội trong 35 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Phong trào đã hướng vào tuyên truyền, vận động CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác gần 2.100 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 195 tỷ đồng hội viên tự đóng góp cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Nhiều cách làm, nhiều mô hình xây dựng quỹ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế đã được thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp và được nhân rộng tại các địa phương.

Trong phát triển kinh tế, rất nhiều CCB còn mang trên mình vết thương của chiến tranh, nhưng với nghị lực bền bỉ, đã vươn lên trở thành những doanh nhân thành đạt. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 230 HTX, gần 1.500 trang trại, hơn 5.000 gia trại do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 61.000 lao động. Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên hội CCB, giai đoạn 2019-2024 toàn tỉnh đã có 3.132 hộ CCB thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,88% (thấp hơn mức trung bình của tỉnh); hộ khá và giàu tăng lên 60,14% (cao hơn mức trung bình của tỉnh). Toàn tỉnh đã có 420/558 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca chiến thắng, vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng cũng đã đóng góp những trang sử rất đỗi tự hào. Để “truyền lửa” cách mạng và bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay, công tác giáo dục truyền thống được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. 5 năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với đoàn thanh niên các cấp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức được 1.522 buổi nói chuyện truyền thống với 288.145 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức hàng trăm buổi gặp mặt, tọa đàm giữa các CCB là những nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ. Thông qua những câu chuyện kể chân thực, lôi cuốn, đầy xúc động, các nhân chứng lịch sử đã tái hiện lại những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Qua đó, bồi đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên, các em học sinh, đồng thời củng cố niềm tin của các em vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Điển hình như, trong phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến hàng vạn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần tích cực trong thực hiện nếp sống mới, chống mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng rãi với nhiều mô hình cụ thể. Phong trào CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng đã nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân và những người bị nạn, được nhiều nơi trong cả nước biết đến và học tập.

Khép lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” nhiều tập thể, cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen. Đây là niềm tự hào, là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa. Qua đó khẳng định rằng: Trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập và noi theo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và niềm tin yêu của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tố Phương