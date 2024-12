Dân vận khéo để giữ yên biên giới

Qua những việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, XDNTM, chăm lo an sinh - xã hội và nhiều mô hình “Dân vận khéo” tại nhiều địa phương, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) trên hai tuyến đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đóng quân, nhất là trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo giúp dân bản thu hoạch lúa.

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, Nhân dân trong khu vực biên giới biển. Đơn vị đã tăng cường cán bộ xuống trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng các phong trào quần chúng ở các thôn, xã khu vực biên giới biển. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tuyên truyền, vận động, nhân rộng giúp dân xóa đói, giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội như "Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; đảng viên phụ trách hộ gia đình, đoạn đường tự quản, “Bến bãi an toàn”; “Tổ đoàn kết sản xuất trên biển”... Qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển và công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu...

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, mô hình dân vận khéo cũng được các chiến sĩ nơi đây thực hiện thành công, hiệu quả. Để giúp người dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã “cắm bản”, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Na Mèo và xã Sơn Thủy (Quan Sơn) triển khai hiệu quả chương trình giao đất, giao rừng, kiến thiết nương rẫy giúp bà con phát triển sản xuất; tiến hành sắp xếp ổn định dân cư; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đơn vị đã nghiên cứu, thí điểm thành công và nhân rộng các mô hình sản xuất lúa nước, trồng vầu và nuôi nhốt gia súc, gia cầm vùng đồng bào dân tộc Mông ở các bản. Nhờ sự tư vấn hỗ trợ của các chiến sĩ biên phòng, nhiều hộ gia đình trong các bản đã mạnh dạn chuyển sang canh tác lúa nước 2 vụ, năng suất đạt trên 50 tạ/1ha lúa, tăng 20 tạ/1ha so với trước. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo còn triển khai tốt các mô hình an sinh xã hội; phối hợp trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, cho biết: “Đơn vị phụ trách biên giới dài 37,376km, với 12/15 vị trí mốc quốc giới; quản lý địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy (Quan Sơn). Trên địa bàn có 4 dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mông cùng sinh sống tại 20 bản. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đơn vị luôn chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận”.

Để triển khai hiệu quả công tác dân vận, lực lượng BĐBP tỉnh đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo sự ổn định để phát triển đất nước. Trong đó, nhiều mô hình có sức lan tỏa, sâu rộng và có ý nghĩa như: “Thầy thuốc, thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân”, “Bệnh xá quân dân y”, “Mái ấm biên cương”... Hay như mô hình “Bản sáng vùng biên” là một trong những cách làm sáng tạo của lực lượng BĐBP tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động và tập trung mọi nguồn lực XDNTM, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị BĐBP với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

