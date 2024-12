Như Xuân nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Như Xuân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Như Xuân hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Huyện Như Xuân đã chủ động, quyết liệt và đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, gắn công tác CCHC với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xác định “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho sự phục vụ”.

Tại thị trấn Yên Cát, địa phương được huyện Như Xuân chọn là đơn vị điểm xây dựng mô hình “Chính quyền vì Nhân dân phục vụ”, lề lối, tác phong và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức chuyển biến rõ rệt. Việc giúp đỡ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm nhanh gọn, các nội dung công dân yêu cầu đều thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cải thiện đáng kể, đạt 99,38%.

Ông Lê Đình Huấn, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Cát cho biết: “Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, nhanh chóng. Đã hạn chế được thái độ nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ, công chức khi tiếp nhận giải quyết các TTHC cho các tổ chức và công dân. Qua 100 phiếu điều tra khảo sát đánh giá về thái độ phục vụ giải quyết TTHC đã có 20 phiếu đánh giá mức độ rất hài lòng, 80 phiếu đánh giá hài lòng từ người dân”.

Triển khai mô hình “Chính quyền vì Nhân dân phục vụ”, 16/16 đơn vị UBND cấp xã đã tổ chức sắp xếp, bố trí lịch làm việc bảo đảm khoa học; công khai chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; công khai số điện thoại đường dây nóng tại bộ phận một cửa để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những hành vi không chuẩn mực, gây phiền hà cho dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác chuyển đổi số, CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện đạt nhiều kết quả tích cực: Năm 2023 chỉ số CCHC đạt 89,7 điểm xếp thứ 15/27 đơn vị cấp huyện, xếp thứ 2/11 huyện miền núi, tăng 6 bậc so với năm 2022. Về chỉ số DDCI đạt 58,44 điểm, xếp thứ 18/27 huyện thị, xếp thứ 5/11 huyện miền núi, tăng 7 bậc so với năm 2022. Về chuyển đổi số đạt 797,92 điểm, xếp thứ 13/27 đơn vị cấp huyện, tăng 8 bậc so với năm 2022. Năm 2024, huyện Như Xuân đã hoàn thành 21/21 nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm, trên tất cả các lĩnh vực, như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Huyện đã tăng cường rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, từng bước khắc phục hạn chế, góp phần tiết kiệm thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức. Trong năm đã thực hiện cắt giảm đối với 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 132 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

CCHC gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 6.762 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với năm 2023. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,48%, xếp thứ 22 toàn tỉnh, 7/11 miền núi. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 5.954 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,05 triệu đồng, vượt kế hoạch, tăng 4,48 triệu đồng so với năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.415,9 tỷ đồng, đạt 150% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước đạt 1.415,9 tỷ đồng, đạt 150% dự toán tỉnh giao. Thành lập 30 doanh nghiệp, đạt 200% kế hoạch, thành lập 4 hợp tác xã, đạt 400% kế hoạch. Thu hút được 2 dự án với tổng số vốn đăng ký 116 tỷ đồng. Đã giải ngân 367,991 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 97% kế hoạch.

Ông Trần Minh Dũng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Như Xuân cho biết: Để đẩy mạnh CCHC, nỗ lực nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp huyện, huyện tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về CCHC; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về CCHC. Đồng thời, tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện cải cách TTHC gắn với việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến...".

Bài và ảnh: Anh Tuân