Kỷ niệm 2 năm đi vào hoạt động, Sun World Sam Son mở đại tiệc hè với hàng trăm voucher tri ân “khủng”

Đánh dấu cột mốc 2 năm hoạt động, Sun World Sam Son “chiêu đãi” du khách bằng đại tiệc sinh nhật với hàng trăm voucher tri ân, những vòng quay may mắn, minigame sôi động và nhiều hoạt động trải nghiệm từ ngày 30/6. Sau hai mùa hè, công viên nước lớn bậc nhất miền Bắc đã trở thành điểm hẹn “quốc dân” của nhiều gia đình trong hành trình khám phá Sầm Sơn.

Sinh nhật chơi game, nhận loạt “deal hời”

Ngày 30/6, gần 500 voucher ưu đãi vé công viên nước và ẩm thực sẽ được trao cho du khách đến với Sun World Sam Son khi tham gia chơi minigame “Làn trượt thử thách” hay “Kéo co bùng nổ” tại khu vực Vịnh Sóng Thần. Đặc biệt, mỗi du khách qua cổng còn được một lượt tham gia vòng quay may mắn với cơ hội trúng nhiều phần quà lưu niệm hấp dẫn mừng công viên đón “tuổi lên 2”.

Sun World Sam Son tổ chức “đại tiệc sinh nhật” từ ngày 30/6.

Không chỉ mang đến cơ hội nhận quà, ngày hội sinh nhật còn được khuấy động bởi chuỗi hoạt động hoạt náo và tương tác diễn ra liên tục trong suốt thời gian mở cửa từ 9h sáng đến 18h chiều, hứa hẹn tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có cho mọi du khách.

Công viên có 3 phân khu cho mọi lứa tuổi.

Đại tiệc sinh nhật là lời tri ân mà Sun World Sam Son gửi tới du khách đã đồng hành trong suốt hai năm qua. Từ một điểm đến mới trên bản đồ du lịch xứ Thanh, công viên nước lớn bậc nhất miền Bắc đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thế hệ các gia đình, góp thêm một trải nghiệm mới và khác biệt bên cạnh biển Sầm Sơn trong mỗi kỳ nghỉ hè.

“Điểm đến quốc dân” mới của du lịch xứ Thanh

Hai năm trở lại đây, Sun World Sam Son đã dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc trên hành trình “giải nhiệt” của các gia đình tại thành phố biển Sầm Sơn, nơi mỗi thành viên đều có thể tận hưởng mùa hè theo cách riêng của mình.

Với quy mô hơn 33,5 ha và 14 tổ hợp trò chơi được chia thành 3 phân khu: dành cho mọi lứa tuổi; dành cho gia đình và trẻ em; dành cho du khách ưa thích trò chơi cảm giác mạnh, Sun World Sam Son mang đến trải nghiệm đa dạng cho các lứa tuổi.

Trải nghiệm cảm giác mạnh tại Sun World Sam Son.

Những người yêu cảm giác mạnh có thể chinh phục Mãng Xà Cuồng Nộ, Cá Đuối Vượt Sóng hay Vực Lốc Xoáy với tổ hợp ống trượt gồm 4 loại đường trượt uốn lượn như các xoáy nước dành cho phao đôi đầu tiên tại Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, các gia đình có trẻ nhỏ thường dành nhiều thời gian tại Vịnh Sóng Thần với diện tích 6.100 m2 và chiều dài bờ biển nhân tạo lên đến 179m; Sông Đơ Huyền Thoại hay khu lâu đài nước Chinh Phục Thủy Quái, nơi cả người lớn và trẻ em đều có thể cùng vui chơi, thư giãn và tận hưởng không khí mát lành dưới hàng nghìn tán dừa.

Du khách tận hưởng không khí mát lạnh dưới những tán dừa.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống trò chơi, công viên còn lựa chọn một hướng đi khác biệt khi đưa văn hóa Việt vào thế giới giải trí hiện đại. Cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, dòng sông Đơ cùng các phân khu Mường Trời, Mường Núi, Mường Rừng, Mường Sông... được lồng ghép xuyên suốt không gian, để mỗi trải nghiệm giải nhiệt cũng đồng thời là hành trình khám phá những câu chuyện gắn với vùng đất xứ Thanh.

Công viên nước lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Để du khách có thể thoải mái dành trọn một ngày tại công viên, hệ thống dịch vụ cũng được đầu tư đồng bộ. Nhà hàng Xin Chào phục vụ các món ăn truyền thống Việt Nam như cơm, phở, mì xào cùng nhiều thức uống mang hương vị địa phương, trong khi nhà hàng Sóng Thần là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích các món Tây và đồ ăn nhanh như pizza, hamburger, gà rán hay spaghetti.

Công viên nước phục vụ đồ ăn đa dạng.

Phòng thay đồ, khu tắm tráng, tủ gửi đồ và các khu nghỉ mát đều được bố trí hợp lý, sạch sẽ. Nhờ đó, du khách có thể dành trọn một ngày tại Sun World Sam Son mà không cần phải di chuyển nhiều, đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm đông người.

Sau hai năm hoạt động, Sun World Sam Son không chỉ mang đến thêm một lựa chọn vui chơi cho thành phố biển, mà còn góp phần làm phong phú hơn trải nghiệm hè của du khách trên hành trình khám phá Sầm Sơn.

NL