Kỷ nguyên rạng rỡ Việt Nam

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”! Lời Tuyên ngôn đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc một dấu ấn sâu đậm vào trời xanh Ba Đình và thấm đẫm tâm can triệu triệu con người Việt Nam. Và kể từ thời khắc ấy, lịch sử dân tộc đã bước sang trang mới: Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh.

Ra sức dựng xây quê hương, đất nước mạnh giàu, Nhân dân ấm no, hạnh phúc là thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ lúc sinh thời.

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tranh đấu giành nền độc lập cho dân tộc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Người nhấn mạnh: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. Người tìm thấy giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong mục tiêu và lý tưởng của CNXH khoa học. Do đó, độc lập dân tộc và CNXH là tư tưởng lớn, là mục tiêu hướng tới trong suốt hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Người.

Điều cần nhấn mạnh đó là, CNXH trong Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những giáo điều cứng nhắc, xa lạ với lợi ích vật chất và tinh thần của con người; ngược lại, nó hết sức cụ thể và thiết thực. Người nói: “CNXH trước hết nhằm làm cho Nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. Nói một cách ngắn gọn, súc tích nhưng dễ hiểu, đó là CNXH “dân giàu, nước mạnh” - một quan niệm về CNXH phù hợp với quan niệm truyền thống của dân tộc Việt Nam và hợp với xu thế của thời đại hiện nay. Quan niệm và mục tiêu ấy đã được xác định ngay trong các văn kiện đầu tiên của Đảng ta và được khẳng định là sự lựa chọn đúng đắn qua các giai đoạn lịch sử, vì đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, dưới ánh sáng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn, đặc biệt là nghệ thuật chớp thời cơ để xóa bỏ chính quyền thực dân - phong kiến, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng CNXH. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhân dân nhất tề đứng lên, chiến đấu kiên cường, đánh bại các kiểu chiến tranh xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, đổi mới, phát triển. Khi hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu bị tan rã, Việt Nam rơi vào tình thế muôn vàn khó khăn. Song, tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; giữ trọn niềm tin vào con đường mà vị lãnh tụ kính yêu đã chọn cho dân tộc, đất nước ta đã kiên trì, quyết tâm bước vào “cuộc trường chinh đổi mới”. Để rồi, thành quả sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực hiện ý nguyện của Người, những thành quả của gần 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới đã mang lại cuộc sống đầy đủ ấm no cho các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực thực hiện những mục tiêu phát triển bứt phá về kinh tế - xã hội đã được xác định tại Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, tăng trưởng liên tục đạt 2 con số giai đoạn 2026-2030...

Thế giới đang có nhiều thay đổi mang tính thời đại. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam. Các thách thức an ninh phi truyền thống gây ra nhiều tác động tiêu cực... Song, với Việt Nam, đây lại là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm xây dựng thành công CNXH. Nói cách khác, đây chính là thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Văn hóa và đạo đức là cốt lõi

Có ý kiến cho rằng, khi nói đến tương lai thì không chỉ có văn hóa, nhưng văn hóa là quan trọng nhất, vì xét đến cùng thì “sự thăng hoa của văn hóa là đỉnh cao nhất của sự phát triển”. Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, cũng bởi Người chính là biểu tượng về “nền văn hóa của tương lai”.

Xác định rõ tầm quan trọng của văn hóa, Người chỉ rõ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Kinh tế càng phát triển thì văn hóa càng phải được coi trọng, thậm chí phải được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng, chắt chiu các giá trị văn hóa cần song hành với việc loại bỏ khỏi cuộc sống những tư tưởng và hành vi phản văn hóa. Xét trên ý nghĩa đó và xét trên ý nghĩa một nhà văn hóa chân chính, thì “Hồ Chí Minh làm cách mạng không chỉ giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, mà cái cao quý nhất là để giải phóng con người thoát khỏi nền văn hóa nô dịch và xây dựng nền văn hóa của dân tộc”.

Cốt lõi của văn hóa chính là đạo đức, cho nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Người không chỉ để lại một hệ thống quan điểm về đạo đức mới, mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Một nhà nghiên cứu triết học, chính trị - xã hội Mêhicô, đã nhận xét: “Ngày nay, cuộc đấu tranh giữa hai thứ triết học về cuộc sống trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đó là: Một loại triết học nhìn thế giới như một cái gì đó bất biến, trong đó mọi thay đổi chỉ là những mê hoặc; và loại kia thì nhìn thế giới như một quá trình mà ở đó, những thay đổi là cội nguồn của sự giàu có, tiến bộ và nhằm tìm kiếm ước muốn nhân đạo trong lĩnh vực đạo đức. Vì thế mà những con người như Hồ Chí Minh ngày càng trở nên vĩ đại, bởi họ là những con người đã cho chúng ta lý do để sống và khả năng để thực hiện những giấc mơ của mình”. Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị cao quý nhất của văn hóa - đạo đức Việt Nam; là sự kết tinh và tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn mới, với những tư tưởng, tình cảm, ước mơ lớn của nhân loại. Bởi vậy, tư tưởng văn hóa của Người đã đến với các dân tộc như một lẽ tự nhiên và cổ vũ sâu sắc đến mỗi con người, mỗi dân tộc.

Xây dựng một xã hội văn hóa với cốt lõi là đạo đức, thì mỗi cá nhân trong xã hội phải biết quyền và nghĩa vụ công dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người Việt Nam đều phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia xây dựng nước nhà”. Đặc biệt, với quan niệm “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Người luôn coi sự dốt nát cũng là một kẻ thù. Người chủ trương phải phát triển tốt nền giáo dục thì mới xây dựng thành công CNXH, mới tiến kịp sự phát triển chung của nhân loại. Xác định rõ học tập để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Người thường xuyên nhấn mạnh tới nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, giáo dục đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Người khẳng định: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Do đó, hơn ai hết, Người luôn trăn trở về xây dựng và những thách thức, nguy cơ của Đảng cầm quyền; về mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và Nhân dân; về nâng cao bản lĩnh, trí tuệ để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Người chỉ rõ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lịch sử ra đời và phát triển 95 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tuyệt đối không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhằm bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt, Đảng đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Đảng, thực sự là “hạt nhân trí tuệ”, là “bộ tổng tham mưu”, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan Nhà nước. Cuộc cách mạng lớn và đầy thách thức này đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, với kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

Hồ Chí Minh đã trở thành cái tên của lịch sử - không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam, mà của cả nhân loại tiến bộ. “Cuộc đời Người và sự nghiệp của Người, thịt xương Người và tâm hồn của Người, đã được hòa quyện vào sông núi của nền văn hóa và đạo lý dân tộc Việt Nam, từ thuở Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh. Điều này đã được sự thừa nhận của các nhà Mácxít - Lênin, các nhà Thiên chúa giáo và tất cả những người thuộc mọi tư tưởng, tôn giáo mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn. UNESCO đã tuyên bố Người là Danh nhân Văn hóa thế giới. Hồ Chí Minh là một chính khách thế giới!” (Giáo sư Mauro García Triana, nguyên Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Việt Nam).

Bài và ảnh: Lê Dung