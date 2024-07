Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Cẩm Thủy thông qua 7 Nghị quyết quan trọng

Ngày 11/7, HĐND huyện Cẩm Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua 7 Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án và bảo đảm thực hiện Luật Dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Cẩm Thủy tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục ổn định; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 6,5 triệu USD, bằng 52% kế hoạch; hoạt động du lịch được duy trì đà phục hồi và phát triển, 6 tháng đầu năm thu hút trên 109.430 lượt khách tham quan; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 71,6 tỷ đồng, đạt 85,24% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách Nhà nước đạt 74,72%; thành lập được 21 doanh nghiệp, tăng 23,52% so với cùng kỳ.

Huyện cũng đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính; các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục được duy trì và phát triển; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: Sản xuất nông nghiệp chưa thực hiện áp dụng theo hướng công nghệ và công nghệ cao; một số kiến nghị phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nhưng chưa được UBND xã quan tâm giải quyết dứt điểm...

Với mục tiêu 6 tháng cuối năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,14% trở lên; thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 54,04 triệu đồng; huy động vốn đầu tư phát triển 1.900 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm đạt 12%; thành lập mới 24 doanh nghiệp trở lên; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%... Tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Kỳ họp cũng dành thời gian thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung liên quan đến nông nghiệp - nông thôn mới, nước sạch - vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế, hạ tầng nông thôn...; biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết liên quan chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án và bảo đảm thực hiện Luật Dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.

Phương Thảo (CTV)