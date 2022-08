Giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Đến hết tháng 6-2022, Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 265 dự án đầu tư trực tiếp trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 149.000 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 12,8 tỷ USD. Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có vai trò quyết định đến tiến độ đầu tư dự án, các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn đã phối hợp chặt chẽ trong công tác GPMB các dự án đầu tư trực tiếp. Đồng thời, đôn đốc tình hình GPMB tại các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, tạo thuận lợi, kết nối về hạ tầng giao thông trong quá trình các dự án đầu tư và khi đi vào vận hành.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức triển khai đầu tư các hạng mục dự án Khu Du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân (thị xã Nghi Sơn).

Hiện nay, KKTNS có 8 dự án vốn ngân sách Nhà nước, vốn có tính chất ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh làm chủ đầu tư đang tập trung thực hiện liên quan đến công tác GPMB. Một số dự án hiện vẫn vướng mắc kéo dài hoặc mới bàn giao được một phần, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn dự án, như kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ KKTNS (giai đoạn 1), đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, tuyến đường vào khu vực Cảng Container Long Sơn - KKTNS, dự án tuyến đường bộ ven biển nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An - KKTNS (giai đoạn 1).

Hiện nay, UBND thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trong đó có phương án linh hoạt cho từng dự án. Như với dự án tuyến đường vào khu vực Cảng Container Long Sơn, UBND thị xã đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho 51/51 hộ dân bị ảnh hưởng. Hội đồng bồi thường đã tổ chức chi trả kinh phí bồi thường cho 28 hộ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đồng thời, đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Với Dự án đường Đông Tây 1 đi qua các xã, phường Phú Lâm, Xuân Lâm, Trúc Lâm, hiện đã bàn giao mặt bằng 6,8/6,8km cho nhà thầu triển khai dự án. Đối với phần mở rộng nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 1A tại phường Xuân Lâm, thị xã đang tiến hành kiểm kê hiện trạng đối với 36 hộ gia đình có đất, vật kiến trúc ảnh hưởng dự án.

Đi đôi với đó, hiện có 82 dự án đầu tư trực tiếp tại KKTNS đang triển khai GPMB và đến nay, UBND thị xã Nghi Sơn đã ký cam kết được 41 dự án, 41 dự án chưa ký cam kết. Một số dự án đã được triển khai đúng tiến độ như Nhà máy Sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại xã Tân Trường đã thực hiện bàn giao phần đất nông nghiệp cho nhà đầu tư trước 30-6-2022. Hội đồng GPMB cũng đã hoàn thành 100% kiểm kê hiện trạng phần diện tích đất ở. UBND các xã liên quan đã lấy ý kiến Nhân dân nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất theo Hướng dẫn số 01 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện UBND các xã đang thu thập hồ sơ, giấy tờ để tổ chức xét nguồn gốc đất thực hiện chi trả bồi thường. Hội đồng bồi thường cũng đã hoàn thiện phương án trình các phòng thẩm định cho 70 hộ với số tiền là 12,69 tỷ đồng và diện tích đề nghị thu hồi là 8,98 ha.

Với dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn cũng đã có phương án chỉ đạo cụ thể. Điển hình như với Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn tại xã Tân Trường, UBND thị xã chỉ đạo hội đồng bồi thường khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tăng cường phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Với Dự án khu phát triển GAS&LNG và loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại KKTNS, hội đồng bồi thường đã bàn giao toàn bộ mặt bằng 34,1 ha cho chủ đầu tư. Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Nghi Sơn cũng đang nghiên cứu, tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án khu đất bãi tập kết thiết bị và cấu kiện bê tông để thực hiện Dự án khu phát triển GAS&LNG và loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại KKTNS.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh, cho biết: Công tác GPMB các dự án tại KKTNS còn gặp nhiều khó khăn do hiện nay, một số dự án chưa hoàn thành trích lục hoặc trích đo khu đất do người dân chưa thống nhất. Quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị và phát triển công nghiệp chưa được làm rõ. Ở một số dự án, hộ dân không đồng ý nhận tiền do chưa thống nhất với đơn giá bồi thường, chính sách tái định cư giá đất nơi đến và nơi đi... làm kéo dài công tác GPMB các dự án. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường chậm, lý do chủ yếu là hồ sơ quản lý về đất đai chưa đầy đủ, thông tin khác nhiều với thực tế sử dụng đất của người dân và giữa các loại hồ sơ địa chính với nhau là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thu thập, rà soát, xử lý thông tin lập hồ sơ đất đai bị kéo dài. Một số dự án chưa có vị trí để đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang tập trung hoặc đầu tư xây dựng chậm dẫn đến tiến độ GPMB và thông báo vận động cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Để thúc đẩy tiến độ GPMB các dự án, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch cụ thể. Theo đó, đối với các dự án vốn ngân sách Nhà nước, Ban Quản lý KKTNS&CKCN sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác GPMB để sớm bàn giao cho nhà thầu thi công. Đồng thời, chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho các dự án có phát sinh trong công tác GPMB.

Đối với các dự án vốn nhà đầu tư, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác GPMB, đồng thời, yêu cầu phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn ký cam kết tiến độ GPMB các dự án. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất cho các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh về tình hình thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trong KKTNS để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Để thực hiện tốt công tác GPMB, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các dự án đang gặp các khó khăn, vướng mắc kéo dài để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đối với một số dự án vốn ngân sách Nhà nước, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí nguồn vốn để có kinh phí thực hiện công tác GPMB theo quy định, kịp thời triển khai dự án.

Bài và ảnh: Minh Hằng