Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 thanh niên tự chế pháo nổ

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa vừa phát hiện P.M.Q (sinh năm 2015) trú tại thôn 1, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa vừa tự chế tạo 1 quả pháo nổ và chuẩn bị mang đi đốt thử...

2 học sinh và tang vật Công an xã Thiệu Trung kịp thời phát hiện, thu giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của Q., lực lượng công an đã thu giữ các chất sử dụng để chế tạo pháo, gồm: 3 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 1,85kg (nghi là KCL03); 3 túi nilon chứa chất bột màu vàng, có tổng trọng lượng 0,94kg (nghi là bột lưu huỳnh); 1túi nilon bên trong có chứa chất bột màu đen, trọng lượng 0,03kg (nghi là thuốc nổ); 5 ống giấy hình trụ tròn, rỗng (vật dùng để nhồi thuốc pháo); 10 dây nilon màu trắng (ngòi nổ).

Tiến hành xác minh mở rộng, lực lượng Công an xác định, toàn bộ số bột nêu trên là do P.V.T (sinh năm 2009) trú tại thôn 1, xã Thiệu Trung mang đến để chế tạo pháo nổ. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã lên mạng đặt mua số bột trên, sau đó đem về nhà P.M.Q cất giấu và sử dụng cho việc chế tạo pháo nổ vào dịp Tết.

Hiện Công an xã Thiệu Trung đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo: Hoạt động mua bán các tiền chất thuốc nổ và chế tạo pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Để phòng ngừa những vụ việc thương tâm do tự chế tạo pháo gây ra, các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình không được mua bán hóa chất, vật liệu về chế tạo, sử dụng các loại pháo nổ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Đình Hợp (CTV)