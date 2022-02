Xuân mới ở Điền Lư

Năm 2021, trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và không ít khó khăn, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Điền Lư (Bá Thước) đã đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Người dân nơi đây đang phấn khởi, chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc trong sắc xuân phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Dịch vụ thương mại đang là động lực trong phát triển kinh tế của xã Điền Lư. Ảnh: V.H

Động lực phát triển

Câu chuyện giải tỏa hành lang an toàn giao thông để đường thông, hè thoáng dọc theo Quốc lộ 217 đoạn qua phố Điền Lư, xã Điền Lư tiếp tục được nhắc đến như một điểm sáng trong công tác dân vận năm 2021. Mặc dù là xã miền núi, song với Quốc lộ 217 và đường tỉnh 523b đi qua địa bàn, trở thành trung tâm giao thương phát triển kinh tế của 8 xã trong cụm Hồ Điền và Quý Lương. Kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển, mỗi mét vuông đất dọc khu vực phố Điền Lư trở nên có giá trị kinh tế cao. Thậm chí, nhiều đoạn hành lang an toàn giao thông cũng bị lấn chiếm để phục vụ buôn bán của riêng các hộ dân. Thế mà từ hiệu quả của công tác dân vận, người dân đã tin tưởng vào chủ trương của chính quyền địa phương, tự giác phá dỡ các công trình, bán bình lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng cho con đường kinh doanh sầm uất bậc nhất của địa phương. Sau đợt ra quân quyết liệt lần ấy, các hộ dân đã tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm chỉ giới về hành lang an toàn giao thông, con đường trở nên rộng rãi, thông thoáng, khang trang và sạch đẹp, góp phần thúc đẩy ngành nghề dịch vụ thương mại quanh khu vực này.

Với lợi thế về địa hình và giao thông thuận tiện, dịch vụ thương mại được xác định thế mạnh của xã Điền Lư. Toàn xã hiện có hơn 22 doanh nghiệp và 344 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Thương mại dịch vụ đang trở thành đầu kéo và động lực trong phát triển kinh tế của xã. Doanh thu bình quân hàng năm gần 100 triệu đồng/hộ. Tổng doanh thu bán lẻ bình quân hàng năm đạt hơn 32 tỷ đồng. Đây cũng là một trong 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hiện tại, địa phương đang chờ quy hoạch đô thị xã Điền Lư hoàn thành để đưa đề án phát triển dịch vụ thương mại vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại theo hướng an toàn sinh học, chuyển đổi đất trồng lúa, trồng rừng kém hiệu quả sang trồng các loại rau, màu hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Toàn xã đã chuyển đổi hơn 200 ha đất trồng lúa, đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; thâm canh tăng vụ để tăng giá trị trên diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm rau, củ, quả... Nhờ vậy, tổng diện tích gieo trồng của xã trong năm 2021 đạt 635,86 ha, sản lượng lương thực có hạt 1.369,2 tấn. Tổng đàn gia súc, gia cầm 54.834 con; sản lượng thủy sản 69,2 tấn; trồng rừng tập trung được 12,8 ha.

Nỗ lực cán đích xã NTM nâng cao

Động lực phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong điều kiện đang còn nhiều khó khăn song cùng với sự tích cực hưởng ứng của người dân, xã đã đạt 9/15 tiêu chí xã NTM nâng cao; 1 thôn Điền Lý đạt thôn NTM kiểu mẫu; đang triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Điền Giang. Đó là tiền đề, là động lực để Điền Lư nỗ lực từng ngày nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện miền núi Bá Thước vào năm 2023.

Xã kiên trì thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Riêng trong năm 2022, mục tiêu mà địa phương đặt ra đó là tổng sản lượng lương thực hạt đạt từ 1233,9 tấn trở lên; tích tụ, tập trung được 20 ha đất nông nghiệp.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, Điền Lư tập trung phát triển đa dạng các loại hình thương mại dịch vụ; tạo kết nối vùng sản xuất và chế biến cho các xã trong cụm Quý Lương - Hồ Điền. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển thương mại dịch vụ theo mô hình HTX, doanh nghiệp, mô hình chuỗi liên kết.

Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại cùng phát triển, thu nhập bình quân đầu người của người dân sẽ được nâng lên. Nếu như năm 2021 đã đạt mức 46 triệu đồng/người/năm thì mục tiêu mà xã Điền Lư đặt ra trong năm 2022 sẽ là 52 triệu/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từ đó sẽ ngày càng được nâng lên. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc sẽ được quan tâm giữ gìn.

Một mùa xuân nữa lại về mang theo niềm hy vọng bình yên và tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi vùng quê. Ở Điền Lư cũng vậy! Mùa xuân ước vọng để mong quê hương Điền Lư thêm ngày một phát triển giàu đẹp hơn.

Việt Hương