Xóa bỏ điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ - những kết quả bước đầu

Cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Nhằm thiết lập lại hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm (GMGSGC), ngày 19-9-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các cơ sở GMGSGC tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hệ thống GMGSGC, tỉnh đã ban hành lộ trình xây dựng hệ thống các cơ sở, điểm GMGSGC đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ các điểm GMGSGC nhỏ lẻ, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn, phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng các cơ sở thu gom lợn trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu, nhắc nhở các cơ sở thu gom làm đơn đề nghị cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rà soát, thống kê các cơ sở, điểm GMGSGC được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trên địa bàn quản lý. Báo cáo danh sách các cơ sở thu gom, giết mổ được phép hoạt động, trên cơ sở đó, kiên quyết xử lý, xóa bỏ các cơ sở thu gom, GMGSGC trái phép. Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND cấp xã, thị trấn cũng đã thực hiện nghiêm việc yêu cầu các cơ sở thu gom, GMGSGC trước khi xuất, nhập lợn, sản phẩm từ lợn phải khai báo thông tin về nguồn gốc. Lực lượng công an, quản lý thị trường, thú y, các đội kiểm tra lưu động liên ngành cũng đã và đang kiểm tra chặt chẽ các cơ sở thu gom, giết mổ lợn, thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thu gom vận chuyển, giết mổ thịt lợn trái quy định của pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch bệnh động vật.

Nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp, việc xóa bỏ các điểm GMGSGC nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã di dời, xóa bỏ được 857 điểm GMGSGC nhỏ lẻ, không bảo đảm vệ sinh vào các cơ sở giết mổ tập trung, các mô hình GMGSGC bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp, xây mới theo quy hoạch bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, chiếm 29,6% số lượng điểm GMGSGC nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã di dời, xóa bỏ được gần 300 điểm GMGSGC nhỏ lẻ. Đáng chú ý, tại một số đơn vị như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện di dời, xóa bỏ được 100% các điểm GMGSGC nhỏ, lẻ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Cùng với việc di dời, xóa bỏ các điểm GMGSGC, các đơn vị đã xây dựng các mô hình GMGSGC bảo đảm an toàn thực phẩm. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.416 mô hình GMGSGC bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, có 3 mô hình GMGSGC có công suất giết mổ từ 50 con lợn hoặc 250 con gia cầm/ngày trở lên; 1.413 mô hình giết mổ có công suất giết mổ từ 7 đến 10 con lợn thịt/ngày. Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt động của các cơ sở GMGSGC cũng được tăng cường, 100% cơ sở GMGSGC nhỏ lẻ đều đã được ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã phân công trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát chặt chẽ và kiên quyết đóng cửa các điểm, cơ sở GMGSGC không bảo đảm điều kiện.

Việc di dời, xóa bỏ được các điểm, cơ sở GMGSGC nhỏ lẻ, không bảo đảm các điều kiện cùng với tăng cường quản lý hoạt động các điểm, cơ sở GMGSGC trên địa bàn tỉnh đã giúp các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm soát giết mổ hàng năm được 2.380.000 con lợn; 403.882 con trâu, bò; 2,5 triệu con gia cầm tại 2.032 cơ sở GMGSGC.

Hương Thơm