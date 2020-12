Xã Xuân Dương nhân rộng mô hình phát triển sản xuất

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, giá trị kinh tế, những năm gần đây, xã Xuân Dương (Thường Xuân) đã và đang chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà lưới của gia đình anh Lê Văn Thanh, thôn Tân Lập, xã Xuân Dương mang lại doanh thu hơn 430 triệu đồng/năm.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những giải pháp được UBND xã Xuân Dương lựa chọn để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Theo đó, UBND xã đã lồng ghép nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện để khuyến khích, vận động người dân phát triển các mô hình sản xuất. Gia đình anh Lê Văn Thanh, thôn Tân Lập là một trong những hộ tiên phong trong xây dựng mô hình phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt được hiệu quả tích cực. Anh Thanh cho biết: Khi nhu cầu của thị trường hướng đến sử dụng những sản phẩm an toàn, chất lượng thì đòi hỏi người sản xuất cần chuyển đổi hình thức sản xuất để sản phẩm bảo đảm về chất lượng, mẫu mã... Do đó, gia đình đã tìm hiểu, học tập, chuyển giao công nghệ tại một số đơn vị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật sản xuất dưa Kim Hoàng hậu. Cuối năm 2019, gia đình anh xây dựng nhà lưới diện tích 2.500m2 để sản xuất rau, củ, quả an toàn, tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đồng. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 120 triệu đồng theo Quyết định 5643/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Được biết, sau 1 năm phát triển mô hình, gia đình anh đã sản xuất được 3 lứa dưa, trung bình năng suất khoảng 5 tấn/lứa. Tổng doanh thu đạt khoảng 430 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ngoài mô hình phát triển dưa Kim Hoàng hậu, trên địa bàn xã Xuân Dương còn có mô hình trồng cam Canh, bưởi Diễn tại thôn Tân Thịnh và 3 mô hình trang trại hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Để hỗ trợ người dân trên địa bàn xã nhân rộng mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, những năm qua, UBND xã đã khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình; định hướng cho người dân các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu... của địa phương. Ngoài ra, hằng năm, UBND xã còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi nên các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã phát triển tốt, ít bị sâu bệnh... Các sản phẩm, như: cam Canh, bưởi Diễn, táo, dưa Kim Hoàng hậu, thịt, trứng gia cầm của các hộ sản xuất trên địa bàn xã đã được giới thiệu ra thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Không chỉ tập trung xây dựng các mô hình sản xuất mới, xã còn chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực tại địa phương là các loại cây nguyên liệu, như: cao su, mía, sắn... và xây dựng một số mô hình kinh tế vườn hộ.

Ông Cầm Bá Học, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xác định việc du nhập, phát triển các mô hình sản xuất là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã tập trung chỉ đạo cán bộ nông nghiệp quan tâm, giám sát việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với tích cực hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tìm hiểu, lựa chọn các đơn vị cung ứng giống, vật tư có uy tín, chất lượng để cung ứng cho người dân; tổ chức tìm kiếm thị trường tiêu thụ bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện mô hình từ lựa chọn đối tượng đến trồng, chăm sóc và nhân rộng... Do đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 3,4 triệu đồng/người so với năm 2019. Trong thời gian tới, xã Xuân Dương tiếp tục giám sát việc thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình mới với những sản phẩm có khả năng tiêu thụ ổn định trên thị trường, gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Chú trọng du nhập các mô hình kinh tế mới hiệu quả để nhân rộng, phát triển trong Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Hòa