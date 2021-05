Xã Đông Hòa tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Đông Hòa (Đông Sơn) đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn.

Trang trại tổng hợp của gia đình chị Lê Thị Hằng, thôn Phú Minh, xã Đông Hòa (Đông Sơn).

Được sự hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, gia đình chị Lê Thị Hằng, thôn Phú Minh đã mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp quy mô lớn. Đưa chúng tôi đi thăm trang trại, chị Hằng phấn khởi giới thiệu về thành quả trong nhiều năm lao động của gia đình: Với diện tích đất hơn 2 ha, gia đình tôi đã được cán bộ nông nghiệp xã định hướng trồng cây ăn quả, kết hợp trang trại chăn nuôi gà và đào ao nuôi cá; quy hoạch theo từng khu để dễ dàng trong việc chăm sóc cũng như áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hệ thống tưới nhỏ giọt. Cũng theo chị Hằng, ban đầu, khi bắt tay vào phát triển kinh tế, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... nên chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Những lứa gà đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm trong việc chọn giống, cách chăm sóc, phòng bệnh nên hiệu quả mang lại chưa cao. Trước khó khăn đó, gia đình tôi đã được cán bộ nông nghiệp xã đến hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học - kỹ thuật, lựa chọn con giống, tiêm phòng vắc-xin và nâng cao sức đề kháng cho con nuôi qua thức ăn sử dụng hằng ngày... để sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao. Mỗi năm, trang trại của gia đình chị cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, thời gian qua, UBND xã Đông Hòa đã lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng để thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Theo đó, UBND xã đã khuyến khích người dân tích tụ, tập trung 21 ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn; đồng thời, chuyển đổi 18 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn xã, đã xây dựng được cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa với diện tích 80 ha, 7 ha lúa hữu cơ an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển diện tích trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tạo điều kiện giúp đỡ các hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh... phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đưa các con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Từ đó, đã giúp thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện, toàn xã có 22 trang trại, gia trại tổng hợp trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; hiệu quả kinh tế trung bình của các trang trại đạt từ 200 triệu đồng/trang trại/năm trở lên. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển nghề làm nấm; đầu tư máy móc, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. HTX chế biến và tiêu thụ nấm ăn do phụ nữ làm chủ đã góp phần hỗ trợ người dân nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm. Hiện nay, toàn xã có 22 hộ sản xuất nấm, thu nhập bình quân từ 150 đến 200 triệu đồng/hộ/năm. Được biết, đây cũng là sản phẩm được xã lựa chọn để phát triển thành sản phẩm OCOP.

Ông Mai Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa, cho biết: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 45,5 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh; các hộ dân không có nhu cầu sử dụng đất chuyển nhượng hoặc cho thuê để tạo thành các ô thửa lớn, có điều kiện ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích phát triển trang trại tập trung, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chú trọng bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Lê Ngọc